Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în vacanță, la Istanbul. Inițial s-a crezut că a fost o intoxicație alimentară

3 minute de citit Publicat la 23:45 20 Noi 2025 Modificat la 13:51 21 Noi 2025

Oana Ţoiu a anunţat că doi români au fost răniţi după un atac armat, cu pistolul, la Istanbul, în piața Taksim. Sursa foto: Hepta

Autoritățile turce au arestat 11 persoane după ce o familie de patru persoane din Germania a murit în timpul vacanței la Istanbul, luna aceasta. Cazul e anchetat ca o posibilă intoxicație accidentală, au declarat anchetatorii, scrie The New York Times.

Membrii familiei, mama, tatăl și cei doi copii mici, au murit pe parcursul a cinci zile, în timp ce se aflau la un hotel din cartierul Fatih, o zonă turistică populară din Istanbul, conform oficialilor.

La început procurorii au crezut că e vorba despre o posibilă intoxicație alimentară, care ar fi avut drept cauză unele dintre cele mai populare preparate din bucătăria turcească. Cu toate acestea, în ultimele zile, investigația a vizat posibilitatea ca familia să fi fost expusă la niveluri letale de fosfid de aluminiu, o substanță toxică folosită uneori contra dăunătorilor, după ce urme ale acestui compus au fost găsite în camera hotelului unde era cazată familia, potrivit rapoartelor de presă locale.

Cazul a atras atenția în Turcia, iar președintele Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri că „investigația privind decesele continuă cu cea mai mare sensibilitate”. „Cei responsabili vor fi identificați, nu va exista nici o milă pentru ei.”, a dat el asigurări.

Cine sunt cei 11 arestați

Cele 11 persoane arestate în legătură cu acest caz sunt proprietarul hotelului Harbour Suites Old City, unde familia a fost cazată, precum și doi angajați ai hotelului, un angajat care a dat cu pesticide, un vânzător de midii și un vânzător de pâine, potrivit agenției de știri de stat Anadolu. Un judecător a dispus ca patru dintre ei să fie arestați.

O decizie cu privire la ceilalți șapte va fi luată zilele următoare. Procurorii lucrează la rechizitoriu și ar putea avea nevoie chiar de luni până să îl finalizeze.

Miercuri, guvernatorul Istanbulului a convocat o reuniune privind siguranța alimentară și a anunțat că restaurantele vor fi obligate să aibă camre de supraveghere și vor fi supuse la controale mai stricte. De asemenea, au fost anunțate inspecții ale companiilor de pesticide.

Între timp, autoritățile au sigilat hotelul.

Raport medico-legal: toți aveau hemoragii la stomac

Familia Bocek a ajuns la Istanbul din Hamburg, Germania, și s-a cazat la hotel pe 9 noiembrie, potrivit agenției Anadolu. Familia era din Turcia, dar locuia în Germania și venea în fiecare vară în vacanță în țara natală, au declarat membri ai familiei care au vorbit cu presa turcă.

Familia a vizitat diverse magazine și restaurante din oraș, gustând din preparatele locale celebre, inclusiv midii umplute, rahat turcesc și un preparat făcut din intestine de miel sau capră, au spus oficialii.

Cu o zi înainte de sosirea familiei la hotel în camera de la etajul inferior au fost pulverizate pesticide, potrivit Institutului de Medicină Legală din Turcia. Pe 12 noiembrie, familia a început să se simtă rău, cu stări de vomă și greață, înainte de a fi transportată la spital, conform agenției Anadolu. Șoferul de taxi care a dus familia la spital a declarat într-un interviu televizat că mama era bolnavă și că fiica vomita.

Copiii au fost externați din spital în aceeași zi și aduși înapoi la hotel. Familia s-a întors la spital a doua zi, după ce mama a observat că fetița nu se mai mișca. Copiii au decedat la spital pe 13 noiembrie, potrivit lui Abdullah Emre Guner, șeful Direcției de Sănătate din Istanbul. Ambii părinți au fost de asemenea internați cu simptome similare, au spus oficialii. Mama a murit pe 14 noiembrie, iar tatăl a murit luni.

Un raport preliminar de autopsie efectuat de Institutul de Medicină Legală din Turcia și publicat de Anadolu a constatat că toți aveau hemoragii la stomac. Raportul a indicat că este mai probabil ca familia să fi murit din cauza „intoxicației chimice provenite din mediul hotelier” decât din cauza unei intoxicații alimentare.