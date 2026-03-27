”S-a căsătorit” cu un râu, acum cere drepturi de la stat

O cercetătoare și activistă în vârstă de 29 de ani a atras atenția opiniei publice după ce a organizat o ceremonie simbolică prin care a „încheiat o căsătorie” cu un râu din sud-vestul Angliei. Gestul, făcut în 2023, nu a fost unul excentric, ci parte a unei campanii de conștientizare privind poluarea apelor, scrie Blic.

La trei ani de la acel moment, tânăra spune că își continuă „relația” cu râul, înotând frecvent în apele acestuia, inclusiv în sezonul rece. Pentru ea, această legătură simbolică reprezintă o formă de apropiere și respect față de natură.

Inițiativa ei a stârnit interes mai ales după difuzarea unui documentar despre poluarea apelor din Marea Britanie. Activista consideră că ideea de „căsătorie” este ușor de înțeles de public, pentru că îmbină emoția cu responsabilitatea și regulile.

Implicată într-un grup civic, ea militează pentru ca râul să fie declarat zonă oficială pentru îmbăiere, lucru imposibil în prezent din cauza calității apei. În același timp, spune că oamenii sunt tot mai îngrijorați de nivelul poluării și cer măsuri concrete.

Demersul merge însă și mai departe. Activista susține acordarea unui statut juridic special râului, asemănător celui de „persoană”, ceea ce ar permite o protecție mai strictă în fața degradării mediului.

Ea afirmă că nu vede râul ca pe un simplu obiect, ci ca pe o entitate vie care merită drepturi. Dacă acest lucru ar deveni realitate, spune că ar dori chiar să își „oficializeze” relația și din punct de vedere legal.

În prezent, poartă discuții cu autoritățile locale pentru a susține inițiative legislative care ar putea deschide calea recunoașterii drepturilor râurilor în mai multe regiuni din Marea Britanie.