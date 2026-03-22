Salarii de până la 3.000 de euro, cu cazare si masă gratuite. Două destinații iubite de români caută 95.000 de muncitori

Cele mai multe locuri de muncă sunt în domeniul ospitalității. Foto: Getty Images

Litoralul Adriaticii se confruntă din nou cu lipsa forței de muncă înaintea sezonului turistic. Potrivit estimărilor, Croația va avea nevoie de aproximativ 70.000 de lucrători, cu circa 5.000 mai mult decât anul trecut, iar Muntenegru de aproximativ 25.000 de angajați sezonieri, scrie Blic.

Cererea este ridicată mai ales în zonele turistice. De exemplu, doar în Budva ar fi nevoie de cel puțin 5.000 de oameni pentru sectorul turismului și al ospitalității.

Această situație creează oportunități și pentru muncitorii din țările vecine, inclusiv din Serbia, unde angajatorii au început deja recrutările pentru sezonul de vară.

Cele mai multe locuri de muncă, în domeniul ospitalității

Cele mai multe locuri de muncă sunt, ca de obicei, în domeniul ospitalității. Se caută în special ospătari, bucătari, ajutori de bucătar, personal auxiliar în bucătărie, dar și cameriste și lucrători pentru curățenie.

În plus, sunt necesari recepționeri, animatori și personal de întreținere, esențiali pentru funcționarea hotelurilor și a complexelor turistice.

Salariile variază în funcție de post. Ospătarii pot câștiga între 1.200 și 1.600 de euro pe lună, iar barmanii între 1.400 și 1.600 de euro. Recepționerii au salarii de aproximativ 1.300–1.500 de euro, iar lucrătorii în mentenanță între 1.100 și 1.300 de euro.

1.800 de euro, salariul unui vânzător

În zonele turistice sunt căutați și vânzători, care pot ajunge la venituri de până la 1.800 de euro lunar.

Cea mai mare cerere rămâne în bucătărie. Bucătarii pot câștiga între 1.800 și 2.500 de euro, iar șefii de bucătărie chiar și până la 3.000 de euro pe lună. Specialiștii în preparate la grătar pot primi între 1.400 și 1.900 de euro, iar pizzarii între 1.900 și 2.500 de euro. Ajutorii de bucătar câștigă între 1.400 și 1.800 de euro, iar personalul auxiliar între 900 și 1.400 de euro.

În multe cazuri, angajatorii oferă și cazare și masă, ceea ce reduce considerabil cheltuielile angajaților pe durata sezonului.

Datele arată însă că există mai mulți candidați pentru posturi mai puțin specializate, precum recepționer, cameristă sau ajutor în bucătărie, în timp ce pentru meseriile calificate – bucătari, cofetari sau pizzari – interesul este mai scăzut.