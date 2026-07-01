Salvare miraculoasă în Venezuela. Un băiat de trei ani a fost scos de sub dărâmături, la șase zile de la cutremurele devastatoare

Un băiat de trei ani a fost scos de sub dărâmături, la șase zile de la cutremurele devastatoare. FOTO: X

Un băiat de trei ani a fost scos în viață de sub dărâmături la șase zile după cutremurele devastatoare care au lovit Venezuela, a anunțat o echipă de salvatori din Iordania, scrie BBC.

Copilul, identificat ca fiind Klieber Morán, a fost găsit printre ruine în statul La Guaira, a declarat președinta interimară Delcy Rodríguez. Aceasta a descris salvarea băiatului drept „o sursă de speranță pentru poporul nostru”.

Jordan research, rescue team in Venezuela saves child from rubble six days after earthquake



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Operațiunea are loc în timp ce ONU avertizează că zeci de mii de persoane au nevoie urgentă de hrană și adăpost. Bilanțul cutremurelor de săptămâna trecută, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, a ajuns la 1.943 de morți, peste 10.000 de răniți și alte zeci de mii de persoane dispărute.

Potrivit unei evaluări inițiale bazate pe date satelitare furnizate de NASA, seismele puternice au avariat sau distrus probabil 58.870 de clădiri.

Apărarea civilă iordaniană a transmis că băiatul a primit primul ajutor, a fost transportat la spital, iar semnele sale vitale erau bune. Copilul este tratat în capitala Caracas, a precizat președintele Adunării Naționale a Venezuelei, Jorge Rodríguez.

Salvarea vine mult după primele 72 de ore de la producerea cutremurului, interval considerat de experți drept perioada în care persoanele prinse sub dărâmături au cele mai mari șanse să fie găsite în viață.

Statul La Guaira se numără printre cele mai afectate zone, iar mulți localnici încearcă să participe singuri la operațiunile de salvare. Agenția ONU pentru refugiați a avertizat marți că lipsurile de alimente sunt răspândite, serviciile de bază s-au prăbușit, iar comunicațiile au fost întrerupte în mare parte în La Guaira.

„Tensiunile din comunități cresc, pe măsură ce accesul la ajutor rămâne limitat”, a transmis UNHCR într-un comunicat publicat pe site-ul instituției.

Daniela Armas, o vânzătoare de 18 ani din La Guaira, rănită după ce a căzut de pe motocicletă în timpul cutremurelor, a declarat pentru AFP că unele ajutoare sunt distribuite, dar situația rămâne extrem de tensionată. „Uneori oamenii aproape că se omoară pentru mâncare. E ca o luptă de cocoși”, a spus ea.

UNHCR a precizat că are nevoie inițial de 15 milioane de dolari pentru a extinde sprijinul destinat persoanelor afectate de cutremure. Banii ar urma să fie folosiți pentru protecție, produse de strictă necesitate și adăposturi temporare pentru 30.000 de oameni, pe o perioadă de șase luni.

Între timp, Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că serviciile medicale sunt supuse unei „presiuni extreme”. Purtătorul de cuvânt al OMS, Christian Lindmeier, a spus că există acum un risc crescut de apariție a unor focare de boli care pot fi prevenite prin vaccinare, precum rujeola și difteria, din cauza acoperirii vaccinale scăzute.

Jorge Rodríguez a declarat că salvarea lui Klieber arată că încă există speranță că alte persoane ar putea fi găsite în viață. El a adăugat că echipele venezuelene și cele internaționale continuă căutările printre ruine, iar adăposturi au fost deja deschise în La Guaira și în alte state. Echipe internaționale de salvare din Statele Unite, Mexic și zeci de alte țări participă la operațiuni, folosind câini special antrenați și utilaje grele.

O parte din ajutorul internațional a început să ajungă în Venezuela. Un purtător de cuvânt al ONU a anunțat că un transport de 47 de tone de materiale umanitare a sosit marți, incluzând kituri medicale de urgență, produse pentru nașteri în siguranță, îngrijirea nou-născuților și prevenirea bolilor.

În același timp, venezuelenii au început să-și îngroape morții găsiți până acum, în timp ce mulți alții așteaptă recuperarea rămășițelor celor dragi, considerați dispăruți sau morți.

La morga improvizată din portul La Guaira, Wilker Molalla a declarat pentru AFP că aștepta să identifice rămășițele surorii sale, ale copiilor ei și ale copiilor fratelui său. „Eram 11 oameni în casa mea”, a spus el. „Doar doi am supraviețuit, pentru că eram la muncă.”