Sardinia le oferă câte 15.000 de euro străinilor care vor să se mute permanent pe insulă, cu o singură condiție

Străinii, inclusiv românii, ar putea fi plătiți pentru a se reloca într-un sat italian, în timp ce țara încearcă să-și repopuleze zonele rurale. Astfel, cetățenilor europeni li se oferă oportunitatea de a se muta într-una dintre cele mai râvnite zone din Italia, unde se pot bucura de căldura mediteraneană și chiar să fie plătiți pentru efortul de a se muta.

Sardinia, insula pitorească din Italia, a introdus un program care oferă stimulente financiare celor dispuși să se mute în satele sale cu populație scăzută.

Programul a fost creat pentru a revitaliza zonele rurale care se confruntă cu un declin continuu al populației, tinerii plecând spre orașe pentru locuri de muncă, în timp ce locuitorii mai în vârstă rămân aici, potrivit Express.

Prezentând programul pe rețelele sociale, utilizatorul TikTok @hahoangquoc2 a descris oportunitatea drept „o alegere evidentă”, întrebând urmăritorii: „Să te muți în paradis? Sardinia te plătește cu 15.000 de euro! Este prea frumos ca să fie adevărat?”.

Programul este disponibil pentru oricine este dispus să se înregistreze ca rezident într-un oraș mic de pe insulă, cu condiția ca acesta să aibă mai puțin de 3.000 de locuitori.

Pentru a facilita tranziția, autoritățile locale oferă un grant nerambursabil de până la 15.000 euro per gospodărie.

Banii sunt destinați acoperirii cheltuielilor legate de cumpărarea sau renovarea unei proprietăți, însă nu pot depăși 50% din valoarea totală.

Participanții trebuie să se angajeze să se mute în termen de 18 luni de la achiziționarea unei locuințe sau finalizarea lucrărilor de renovare, scopul fiind încurajarea stabilirii permanente, nu a unei șederi temporare.

Pe lângă grantul inițial, există beneficii suplimentare pentru cei care doresc să se stabilească și să întemeieze o familie.

Cuplurile pot primi plăți lunare de aproximativ 600 de euro pentru primul copil și 400 de euro pentru al doilea copil, până când aceștia împlinesc vârsta de cinci ani. Oficialii au confirmat că programul face parte dintr-o inițiativă mai amplă menită să sprijine comunitățile aflate în dificultate și să revitalizeze economiile locale.

Vorbind despre program, președintele Sardiniei a declarat: „Am creat condițiile pentru ca tinerii să decidă să rămână și să dezvolte structura economică a celor mai fragile teritorii.

Datorită contribuțiilor pentru primele locuințe, aceasta este consolidată și devine un teren fertil pentru cei care se vor muta acolo sau care decid să întemeieze o familie”.

Un comunicat al autorităților regionale a confirmat că a fost alocat un buget de 45 de milioane de euro pentru finanțarea programului, acesta făcând parte dintr-o strategie pe termen lung menită să inverseze depopularea zonelor rurale.

Există însă o condiție: grantul este disponibil exclusiv pentru proprietăți situate în localități mici, iar persoanele care locuiesc deja în orașe similare de pe insulă nu sunt eligibile pentru a aplica.

Cu toate acestea, promisiunea sprijinului financiar, a unui stil de viață mai relaxat și a soarelui care este prezent aici pe tot parcursul anului a captat deja imaginația multor potențiali expați din online, unii declarând că oportunitatea este pur și simplu prea atractivă pentru a fi ratată.