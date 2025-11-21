Scandal în Italia după ce o familie a aflat că a înmormântat un sicriu gol. Trupul a fost găsit după câteva zile la morgă

Sicriul a sosit deja sigilat și, crezând că operațiunile preliminare fuseseră finalizate, angajații au sigilat ermetic sicriul și apoi au continuat procedurile de înmormântare. Foto: Getty Images ()poza cu caracter ilustrativ

La Ferrara, în Italia a avut loc o înmormântare fără cadavru, mai precis ceremonia de îngropare a unei femei de 86 de ani a fost oficiată cu un sicriu gol, în timp ce trupul ei era încă păstrat la morga spitalului din localitate. Incidentul, descoperit la doar câteva zile după ceremonie, a stârnit neîncredere și consternare în oraș, şi a dus la deschiderea unui dosar la Parchetul din Ferrara. Agenția de pompe funebre a trebuit să reconstituie faptele.

Totul a început pe 10 noiembrie 2025, când familia a participat la înmormântare, crezând că trupul fusese deja transferat la spital și că fusese pregătit de înmormântare. În zilele următoare, însă, spitalul a solicitat clarificări, după ce s-a constatat că trupul neinsufleţit al femeii era încă păstrat la morgă, relatează Fanpage.

Din acel moment au apărut primele neconcordanțe: sicriul ar fi putut fi complet gol sau, mai grav, ar fi putut aparține altei persoane. Conform unei prime reconstituiri interne, Agenția de pompe funebre angajase o companie privată pentru a ridica şi a transporta sicriul la spital. Sicriul a sosit deja închis și, crezând că operațiunile preliminare fuseseră finalizate, angajații au sigilat ermetic sicriul și apoi au continuat procedurile de înmormântare fără verificări suplimentare .

Doar comunicarea spitalului a evidențiat posibila discrepanță dintre conținutul sicriului și corpul real al femeii decedate. Pentru a risipi orice îndoială, a fost programată deshumarea sicriului, necesară pentru a constata prezența sau absența reală a corpului.

Deshumarea a clarificat faptul că înmormântarea avusese loc cu un sicriu gol. Agenția de pompe funebre a informat imediat familia, oferind explicații detaliate despre incident și despre procesul de anchetă în curs. Rudele, pe bună dreptate șocate, au solicitat confidențialitate maximă, o cerere pe care agenția a aprobat-o.

În același timp, firma a inițiat investigații interne, conform protocoalelor companiei, și a depus o plângere la Parchet pentru a asigura o transparență maximă și a permite autorităților judiciare să constate faptele.

Agenția a clarificat, de asemenea, că, în cazul în care apare o răspundere atribuibilă personalului intern, se vor aplica măsuri disciplinare în conformitate cu reglementările în vigoare.

Avocatul care o reprezintă pe fiica defunctului, a declarat: „ Dorim ca această problemă să fie închisă rapid , astfel încât doamna să poată primi în sfârșit o înmormântare demnă”.