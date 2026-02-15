Scene terifiante într-un supermarket din Italia: Un român a încercat să răpească o fetiță chiar din mâna mamei sale

Bărbatul a fost imediat ridicat de autoritățile italiene și dus la audieri. Foto: Captură Antena 3 CNN

Un român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate dintr-un supermarket din Italia. Bărbatul a smuls copilul chiar din mâna mamei sale. Scena a durat 20 de secunde și i-a îngrozit pe părinții fetiței, dar și pe clienții magazinului. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional

Scenă a fost filmată de camerele de supraveghere, iar în imaginile făcute publice de autoritățile italiene se vede cum românul de 47 de ani pur și simplu o trage de mână pe fetița de un an și jumătate, care era împreună cu mama ei. Din primele date, familia de italieni tocmai ce ieșea din supermarket, moment în care românul a intrat pe ușă și a încercat să răpească copilul.

A urmat o încăierare, a intervenit atât tatăl copilului, cât și mai mulți oameni care se aflau în acel moment în centrul comercial și au reușit să ia fetița din mâinile bărbatului, imobilizându-l până la sosirea carabinierilor. Bărbatul a fost imediat ridicat de autoritățile italiene și dus la audieri. Urmează să se stabilească, în cursul anchetei, ce l-a determinat pe bărbatul de 47 de ani să încerce răpirea copilului.

Din primele informații, cele două familii nu se cunoșteau, iar bărbatul de cetățenie română nu are nici antecedente penale și nici probleme de natură psihică.