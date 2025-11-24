Scoțienii sunt furioși pentru că cineva a dărâmat un zid al castelului clanului MacLeod ca să-și facă drum printr-o baltă

2 minute de citit Publicat la 12:21 24 Noi 2025 Modificat la 12:21 24 Noi 2025

Niște vizitatori au dărâmat un zid al castelului Ardvreck din Scoția ca să-și facă potecă printr-o baltă FOTO: Getty Images/ Historic Assynt

Un castel vechi de 500 de ani, aflat oricum în stare de degradare, a fost parțial dărâmat de niște vizitatori care și-au făcut din pietre cărare printr-o baltă. Actul a stârnit furie și indignare în zonă, mai cu seamă că, de câțiva ani, se fac eforturi foarte mari pentru salvarea monumentului istoric.

Castelul Ardvreck se află în regiunea istorică a Scoției Highlands și este întreținut de asociația Historic Assynt. Cei care au grijă de fosta reședință a clanului MacLeod din Assynt, au spus că abia reușiseră să repare o porțiune din zid când au constatat că acesta a fost dărâmat, relatează BBC.

› Vezi galeria foto ‹

Un purtător de cuvânt al organizației a declarat: „Sfaturile pentru vizitatori sunt aceleași ca de obicei: lăsați doar urme de pași”.

După acest incident, Historic Assynt spune că există riscul real ca acest castel să dispară pentru totdeauna.

„Anul acesta, niște indivizi deosebiți au decis că, atunci când apa a acoperit zona, în loc să-și ude piciorușele, ar fi mai bine să smulgă un zid vechi de 500 de ani pentru a-și face potecă. Este cu adevărat incredibil, dar așa s-a întâmplat”.

Historic Environment Scotland și cei din administrația locală s-au numărat printre cei care au ajutat la reparații.

Historic Assynt spune că au mai avut de-a face cu oameni care s-au cățărat pe ziduri sau chiar au furat cutia de donații, însă de data aceasta situația este mult mai gravă.

Castelul a fost construit pentru clanul MacLeod din Assynt în 1597, pe partea nordică a unui lac aflat într-o zonă pitorească muntoasă.

Marchizul de Montrose, un general care a condus forțele regaliste împotriva mișcării de rebeliune din timpul războaielor civile din secolul al XVII-lea, a fost întemnițat acolo în 1650, după înfrângerea sa în bătălia de la Carbisdale, lângă Culrain, la nord de Inverness.

El a fost ulterior executat la Edinburgh.

În 1672, rivalii clanului MacLeod, clanul MacKenzie din Assynt, au asediat Ardvreck și au preluat controlul.

Castelul a fost ulterior abandonat și a ajuns în ruină.

Se spune că Ardvreck este bântuit de silueta fantomatică a unui bărbat și de o femeie care plânge.