Și-a vândut mașina, dar când a cerut banii a aflat că dealerul este „un om fără adăpost”. Nu a mai recuperat nimic

Dealerul a declarat că a dat faliment și susține că nu deține niciun fel de avere. Foto: Getty Images

Un bărbat din Viena a vrut să își vândă mașina rapid și fără bătăi de cap, așa că a apelat la un dealer auto. Înțelegerea părea simplă: mașina urma să fie vândută, iar el trebuia să primească 5.000 de euro după tranzacție.

Lucrurile nu au mers însă deloc așa. Mașina a fost într-adevăr vândută, dar banii nu au mai ajuns niciodată la proprietar. După ce a așteptat fără rezultat, bărbatul a decis să meargă în instanță, scrie Heute.

A câștigat procesul, dar fără rezultat

Judecătorii i-au dat dreptate și au stabilit că dealerul trebuie să plătească suma convenită. Cu o hotărâre definitivă în mână, părea că problema este rezolvată.

În realitate, lucrurile s-au blocat complet. Când executorul a încercat să recupereze banii, nu a găsit nimic de recuperat. Dealerul nu avea, oficial, niciun bun sau sumă de bani din care să fie achitată datoria.

Dealerul spune că nu are nimic

Situația a devenit și mai surprinzătoare când s-a aflat că vânzătorul auto a declarat faliment și susține că nu deține niciun fel de avere. Mai mult, potrivit documentelor oficiale, acesta figurează ca fiind înregistrat la un adăpost pentru persoane fără locuință din Viena.

Totuși, investigațiile jurnalistice arată o imagine diferită. Se pare că bărbatul ar continua să se ocupe de vânzarea unor mașini de lux, în ciuda faptului că, pe hârtie, nu are niciun venit sau bunuri.