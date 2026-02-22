Soft clubbing, fenomenul care ia amploare în Europa: petreceri cu dans, fără alcool, organizate duminică dimineață

Soft clubbing înseamnă să te distrezi pe muzică house fără alcool şi fără nopţi pierdute. Sursa foto: Profimedia

Lumea tradițională a cluburilor de noapte și a muzicii electronice s-a schimbat foarte mult în ultimii 30 de ani și a trebuit să se reinventeze. Astfel, în ultimii ani, se vorbeşte despre „brunch rave” , „petrecere de zi” sau „rave de dimineață” și, mai general, „soft clubbing”.

Cea mai evidentă schimbare este intervalul orar în care se desfăşoară: duminică dimineața în loc de sâmbătă seara. Sau după-amiaza, dar cu certitudinea de a fi în pat devreme. Dar aceasta nu este singura diferență: atmosfera este aceeași, dar spiritul nu. Se dansează pe muzică house, techno compliată de un DJ, dar fără latura distructivă a lucrurilor, și anume fără prezența alcoolului și a drogurilor, mai ales în cazul rave-urilor, relatează presa italiană.

Cu muzică house, dar fără alcool

Băuturile preferate ale generației Y, adică shot-urile de vodcă cu piersici și Blue Angel, au fost înlocuite de kombucha, mocktail-uri (cocktailuri fără alcool), extracte și cafele speciale. De aceea vorbim despre „Coffee Clubbing”, intersecția perfectă dintre brunch-ul de duminică și muzica dance. Multe astfel de evenimente oferă un mic dejun adevărat: în Italia, oamenii dansează cu un croissant și un cappuccino. Deja Generația Z a învățat lecția fraților mai mari că moderaţia este esenţială și este din ce în ce mai puțin interesată să se îmbete.

Pe scurt, soft clubbing-ul este un club de noapte fără mahmureală. Cultura wellness-ului întâlnește tehnologia Această schimbare este în concordanță cu cultura wellness în creștere, cu întreaga lume a Pilates-ului, a smoothie-urilor detoxifiante și a îngrijirii pielii care face parte din identitatea GenZ. O definiție populară a schimbării generaționale circulă pe rețelele sociale: GenZ se trezește pentru yoga în același timp în care milenialii se întorceau acasă de la club, epuizați și cu machiajul scurs.

Clubbing-ul soft este adesea asociat cu activități precum yoga, saune sau meditație : scopul este de a te întoarce acasă simțindu-te întinerit, mai degrabă decât distrus. Dar nu este un fenomen care vizează doar persoanele de douăzeci și ceva de ani: clubbing-ul soft este deosebit de popular şi în rândul adulților care, între carieră și copii, nu mai pot sta în oraş până târziu. În acest fel, își pot satisface pasiunea pentru muzica electronică fără a petrece toată noaptea.

Fenomenul capătă amploare şi în Italia

Italia l-a descoperit relativ recent, dar a început să câștige teren în restul Europei acum zece ani. Pionierii au fost capitalele clubbing-ului, Londra și Berlin, care au replicat modelul „morning rave” în spații hibride între cluburi, cafenele și spații culturale de coworking, inspirându-se din Morning Gloryville , Wonderfruit din Thailanda și Boom Festival din Portugalia. Schimbarea a fost evidentă mai ales după pandemie, care a dat o lovitură finală lumii clubbing-ului așa cum o cunoaștem.

În Italia, cel mai faimos eveniment de soft clubbing este m2o Morning Club al lui Albertino din Milano , care a umplut Fabbrica del Vapore duminica dimineața, între orele 10:00 și 15:00, cu muzică electronică și invitați (ultimul a fost Jovanotti). Evenimente similare există și la Roma și în alte orașe.

Soft clubbingul se organizează în locaţii inedite

Modelul clubbing-ului soft s-a răspândit și în locații neobișnuite, cum ar fi cafenele, centre culturale, spații industriale și bistrouri. După cum subliniază Silb-Fipe, Uniunea Italiană a Cluburilor de Dans afiliată la Confcommercio, atunci când se organizează astfel de petreceri în spații alternative, există reguli de respectat : „Ideea nu este ora, nu este faptul că dansezi dimineața, mai degrabă decât seara.

Ideea este că dansul este o activitate reglementată”, a declarat președintele Maurizio Pasca, intervievat de MixerPlanet. „Există reguli specifice, autorizații, inspecții tehnice, limite de capacitate, cerințe structurale și profesionale pe care cluburile de dans le respectă cu scrupulozitate.” Îngrijorarea sindicatului este că, în special în mediile descentralizate, se creează o zonă gri de reglementare: „Dansul, crearea de mulțimi, organizarea de seturi de DJ cu oameni care se mișcă și își petrec timpul în spații care nu sunt proiectate sau autorizate pentru acest tip de eveniment înseamnă expunerea publicului la riscuri reale.”

S-a încheiat era transgresiunii?

Din perspectiva celor care au trăit epoca de aur a discotecilor, poate părea „trist”, dar în realitate este o modalitate de a reveni la conexiuni mai autentice: să te simți cu mintea limpede în loc să fii epuizat și cu stări de greaţă, să întâlnești oameni treji și să-ți amintești de ei a doua zi, să dansezi pentru a te distra fără exces de alcool, să pleci simțindu-te revigorat și plin de endorfine, nu epuizat de mahmureală.

Unii subliniază, de asemenea, că acest mod de a petrece urmează o logică foarte controlată și „productivă”: maximizarea distracției, rămânând în același timp eficient la birou. În toate acestea, poate, elementul transgresiunii s-a pierdut: mersul la discotecă, timp de decenii, a fost o modalitate de a evada din realitate, de a uita de lume și de a te pierde în muzică. În trecut exista un ritual de „ieșire în oraș ”: se consumau shoturi care îi ţineau pe petrecăreţi treji până la miezul nopții, se intra în cluburi după cozi interminabile, adesea fără jachetă, ca să evite plata pentru garderobă și tinerii se întorceau acasă doar în zori, după cocktailuri neașteptate și o oprire obligatorie la micul dejun, care varia de la un croissant cu ciocolată la un hamburger fast-food. Acum, în era wellness-ului și a sobrietății, cultura cluburilor dăinuie, dar la lumina zilei, astfel s-a născut clubbing-ul soft, unde oamenii dansează în fața boxelor la zece dimineața.