Spațiul cosmic nu este o „arenă” a rivalității între marile puteri. China va construi un „cerc de prieteni” deschis în spațiu

1 minut de citit Publicat la 23:45 24 Apr 2026 Modificat la 23:57 24 Apr 2026

Astronaut chinez deasupra modulului principal Tianhe al Stației Spațiale Tiangong, survolând America Centrală. Imaginea este realizată integral prin generare 3D. Imaginea de fundal aparține NASA. sursa foto: Getty

Spațiul cosmic nu este o „arenă” a rivalității între marile puteri, iar China va continua să colaboreze cu toate părțile pentru a construi un „cerc de prieteni" deschis în spațiu și pentru a avansa cauza comună a explorării cosmice de către omenire, a declarat vineri Guo Jiakun, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, în cadrul unei conferințe de presă, scrie Global Times.

Guo a făcut aceste declarații ca răspuns la o întrebare despre cum intenționează China să extindă o cooperare spațială mai incluzivă și dacă va deschide în continuare sectorul spațial partenerilor internaționali, în condițiile în care cursa spațială globală a intrat într-o „fază de competiție 2.0”, caracterizată prin stabilirea de reguli și construirea de alianțe.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care vineri s-au marcat cea de-a 11-a Zi a Spațiului din China și cea de-a 70-a aniversare a programelor spațiale chineze.

Guo a afirmat că explorarea vastului univers este un vis comun al întregii umanități și o aspirație neîntreruptă a exploratorilor spațiali chinezi.

Acesta a subliniat că, prin 70 de ani de eforturi continue și de independență tehnologică, industria spațială a Chinei a crescut de la zero la salturi istorice – evoluând de la lansarea de sateliți artificiali și zboruri spațiale cu echipaj uman până la explorarea spațiului profund.

Purtătorul de cuvânt a subliniat că poziția constantă a Chinei este aceea de a susține cooperarea internațională în spațiul cosmic pe baza egalității, beneficiului reciproc, utilizării pașnice și dezvoltării incluzive.

În Africa, China a semnat acorduri de cooperare spațială cu mai multe state, iar zece picturi realizate de adolescenți africani au fost transportate și expuse la bordul stației spațiale Tiangong.

În America de Sud, satelitul sino-brazilian pentru resurse terestre monitorizează și protejează activ pădurile tropicale amazoniene. În Asia, astronauți pakistanezi au fost selectați printr-un proces riguros și urmează să li se alăture astronauților chinezi la bordul stației spațiale, a spus Guo.