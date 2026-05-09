Sute de peruani, cu pașapoartele furate și fără întoarcere. Li s-a promis un loc de muncă în Rusia, dar au fost trimiși pe front

Mai mulți cetățeni din Peru au fost ademeniți să meargă în Rusia cu promisiunea unor locuri de muncă precum bucătari, paznici sau șoferi. Odată ajunși acolo, li s-ar fi luat pașapoartele și ar fi fost trimiși pe front. Din informațiile apărute, nu este vorba de cazuri izolate, ci de sute de persoane aflate în această situație, scrie meduza.io.

Parchetul din Peru a deschis o anchetă preliminară după ce familiile mai multor cetățeni au reclamat că aceștia au fost înșelați și trimiși să lupte în războiul împotriva Ucrainei. Decizia a venit la 1 mai, după ce presa peruană a relatat, la finalul lunii aprilie, despre numeroase astfel de cazuri. Investigația este coordonată de o unitate specializată în combaterea traficului de persoane.

Potrivit avocatului Percy Salinas, care reprezintă unele familii, aproximativ 600 de peruani ar fi plecat în Rusia începând din octombrie 2025. Un alt avocat, Marcelo Tátaje, spune că au fost depuse deja 135 de sesizări privind persoane dispărute și că ar mai exista încă aproximativ 250 de cazuri similare.

Cel puțin 13 cetățeni peruani ar fi murit, potrivit acelorași surse. Un tânăr de 25 de ani, plecat să lucreze ca agent de securitate, a decedat pe 29 aprilie din cauza rănilor, fără să primească îngrijiri medicale adecvate, a declarat sora lui pentru presă. Alte persoane ar fi fost rănite, inclusiv un bucătar în vârstă de 63 de ani.

Conform relatărilor familiilor și avocaților, oamenii erau convinși să accepte oferte de muncă în diverse domenii, unele legate de armată, dar prezentate ca fiind departe de front, de exemplu, pază la baze militare sau activități în bucătării militare. Li se promiteau salarii între 2.600 și 4.000 de dolari pe lună, mult peste media din Peru, precum și un bonus de început de 20.000 de dolari, care nu ar mai fi fost acordat. Recrutarea ar fi fost făcută de o organizație înregistrată în Columbia.

Înainte de plecare, peruanii ar fi fost puși să semneze documente în limba rusă. Ajunși în Rusia, li s-ar fi confiscat actele, ar fi fost supuși unui instructaj militar scurt și apoi trimiși pe front.

Rudele unui bărbat au povestit că acesta a reușit să părăsească temporar linia frontului și să ajungă la consulatul Peru din Moscova, unde ar fi fost sfătuit să se întoarcă la unitatea militară, să refuze contractul și să-și ceară pașaportul. După ce a urmat acest sfat, familia spune că nu a mai putut lua legătura cu el.

Un alt caz menționat de avocatul Salinas vorbește despre un grup de 13 peruani aflați într-o tranșee, sub foc constant de drone, care cer ajutor pentru evacuare. În același timp, alți zece ar fi căutat adăpost la ambasada Peru din Moscova. Există afirmații că nu ar fi fost primiți, însă Ministerul de Externe peruan a negat aceste acuzații. Aproximativ 130 de familii au cerut autorităților să intervină pentru repatrierea rudelor.

Ministerul de Externe al Peru a convocat un reprezentant al ambasadei Rusiei la Lima și a cerut informații despre situația și starea de sănătate a cetățenilor peruani. Oficialii au subliniat că serviciul militar într-o armată străină necesită aprobarea statului peruan.

La rândul său, ambasada Rusiei în Peru a transmis că respectă decizia cetățenilor străini de a semna contracte cu forțele armate ruse și că este dispusă să ofere informații, dacă primește solicitări oficiale.

Pe 30 aprilie, rudele celor plecați au organizat un protest în fața ambasadei Rusiei din Lima. O femeie a declarat că tatăl ei și alți 25 de peruani au fost convinși să plece sub pretextul unei excursii turistice. În ultima convorbire, acesta i-ar fi spus că urmează să fie trimiși pe front pe 15 mai și că sunt epuizați și ținuți în condiții foarte grele.

Un proiect pentru drepturile omului care ajută oamenii să evite trimiterea în război a relatat, pe 1 mai, despre un grup de peruani aflați în orașul Lipetsk, pregătiți să fie trimiși pe front. Informația ar proveni de la un avocat care a aflat detalii de la cunoștințe din Peru.

Potrivit acestuia, unul dintre bărbați plecase la mijlocul lunii aprilie, convins că va lucra în curățenie, la bucătărie sau în pază pentru armata rusă. Motivul oficial al călătoriei ar fi fost participarea la un eveniment sportiv în Moscova. După sosire, ar fi fost dus la Lipetsk, unde a primit o înregistrare temporară, a trecut printr-un control medical și a semnat un contract militar, fiind ulterior trimis la pregătire.

La sfârșitul lunii aprilie, bărbatul a reușit să ia legătura pentru scurt timp cu familia și a cerut să fie scos din acea situație. Rudele susțin că, în seara zilei de 1 mai, grupul din care făcea parte se afla deja pe teritoriul ocupat din regiunea Lugansk.