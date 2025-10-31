Tablou de Picasso dispărut la Madrid a fost găsit la portarii unui bloc. Credeau că este un colet cu o oglindă

Datorită valorii lor inestimabile, operele lui Picasso sunt ţinte principale pentru hoţi / sursă foto: Getty Images

Tabloul „Natură moartă cu chitară” al lui Picasso a dispărut în timpul transferului său de la Madrid la Granada, unde urma să fie expus. Poliţia spaniolă a deschis o anchetă şi au căutat opera de artă timp de 20 de zile până când au găsit-o la o portăreasă a unui imobil, la mică distanţă de unde plecase.

Ştirea dispariției „Naturii moarte cu chitară” s-a răspândit în întreaga lume, iar acum misterul s-a rezolvat. Timp de 20 de zile, lucrarea a fost depozitată alături de alte colete nerevendicate într-o mică gheretă de portar.

A confundat un tablou de Picasso cu un colet Amazon și l-a ținut în biroul său timp de 20 de zile, în timp ce polițiștii îl căutau în toată Spania. Aceasta este povestea incredibilă care i s-a întâmplat lui Dolores, o portăreasă în vârstă de 69 de ani, care lucrează împreună cu soțul ei, Armando (71), într-un imobil rezidențial din centrul Madridului, în cartierul Chamartín, relatează Il Messaggero.

Tabloul „Natură moartă cu chitară” de Pablo Picasso, estimat la o valoare de 600 de mii de euro, era dat dispărut de 20 de zile şi reprezenta un caz despre care s-a vorbit în întreaga lume. Lucrarea trebuia trimisă la Granada pentru o expoziție, dar nu a ajuns niciodată la destinaţie.

Abia acum misterul a fost rezolvat: pe 3 octombrie, curierii, care trebuiau să transporte opera de artă, o uitaseră la ușa clădirii și acolo Dolores a găsit-o, apoi a pus-o împreună cu alte colete în biroul său de la intrarea în imobil.

„Am crezut că este o oglindă”, le-a spus femeia poliţiştilor în timpul lungului interogatoriu la care au fost supuși ea și soțul său, chiar suspectați că ar avea vreo legătură cu furtul de la Luvru.

Prețiosul tablou, pictat de Pablo Picasso în 1919, aparține unei colecții private și este expus într-o galerie de artă dintr-o clădire rezidențială din cartierul Chamartín din Madrid. Pe 3 octombrie, fusese împachetat pentru a fi transportat la Granada pentru o expoziție temporară. Spre surprinderea muzeului, Centro Cultural CajaGranada (Centrul pentru Afaceri Culturale) a raportat că unul dintre cele 57 de tablouri pe care trebuia să le primească lipsea: doar 56 sosiseră.

După plângerea depusă, poliția a căutat peste tot, reluând traseul curierului care îl transportase și interogându-i pe lucrătorii responsabili. Între timp, misterul „tabloului dispărut” împânzise ziarele spaniole, iar suspiciunile se adânciseră după furtul de la Luvru din Paris. Printre teorii se număra și cea a unei rețele de hoți de artă care efectuau furturi impecabil „fără să tragă un foc de armă”.

Dar tabloul fusese dintotdeauna în Madrid, la doar câțiva metri de proprietarii săi de drept. Lucrarea a rămas acolo, ambalată, alături de alte pachete, reviste și ziare, și a fost aproape uitată. Portăreasa nu s-a mai gândit la colet, până când un vecin nu a pomenit povestea tabloului dispărut, iar Dolores a pus cap la cap totul: „Ar putea fi acel pachet?”

Era 22 octombrie și, în scurt timp, o duzină de ofițeri au năvălit în casa ei. Dolores a fost audiată timp de aproximativ trei ore, stând la masa din bucătărie, separată de soțul ei, care a fost dus la secția de poliție.

„M-au întrebat în repetate rânduri unde am găsit pachetul, cum a ajuns acolo, iar eu am repetat încontinuu că l-am găsit la ușă și că am crezut că este o oglindă”, a declarat femeia pentru El Pais, încă zdruncinată de calvarul suferit. Dolores și Armando lucrează ca îngrijitori în aceeași clădire de peste 20 de ani. Acum, femeia de 69 de ani se teme să fie etichetată drept hoață: „Nu voi mai ridica niciodată un pachet; ar putea exploda”, a declarat ea indignată.