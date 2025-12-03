Talibanii l-au pus pe un băiat de 13 ani să-l execute pe un criminal condamnat, pe un stadion, în fața a 80.000 de oameni

3 minute de citit Publicat la 17:38 03 Dec 2025 Modificat la 17:47 03 Dec 2025

80.000 de oameni au urmărit execuția publică a unui condamnat pentru crimă pe un stadion din Khost, Afganistan, pe 2 decembrie 2025 FOTO: Agerpres - X/ Nilofar Ayoubi

În Afganistan, talibanii l-au pus pe un băiat de 13 ani să-l execute pe un bărbat condamnat pentru crimă. Pe un stadion pe care s-au adunat aproximativ 80.000 de oameni, băiatul a luat arma în mână și l-a împușcat pe bărbatul care i-a ucis mai mulți membri ai familiei, peste 10, potrivit surselor locale.

Se estimează că 80.000 de oameni s-au adunat pe un stadion din provincia Khost, aflată în sud-estul țării, pentru a asista la spectacolul macabru, considerat de ONU ca fiind „inuman și crud”.

Criminalul condamnat, numit Mangal, și alți doi bărbați au fost găsiți vinovați de uciderea a 13 membri ai familiei copilului de 13 ani, între care au fost mai mulți copii și femei. Ucigașul a fost condamnat în baza principiului islamic „Qisas” prevăzut de legea Sharia, similar cu principiul biblic „ochi pentru ochi”.

Curtea Supremă a declarat că rudele victimelor au avut ocazia de a ierta și de a se împăca, un gest care i-ar fi salvat viața bărbatului, însă autoritățile au spus că aceastea au insistat pentru aplicarea pedepsei capitale.

„Astăzi, un ucigaș a fost condamnat la pedeapsa cu moartea pe stadionul din provincia Khost”, se arată într-o declarație a Curții Supreme a Afganistanului publicată pe X, citată de The Independent.

„Familiei victimei i s-a oferit opțiunea iertării, dar după ce au refuzat și au insistat asupra Qisas, a fost emis ordinul pentru aplicarea hotărârii divine privind Qisas. La finalul adunării, au fost rostite rugăciuni pentru întărirea securității naționale, pentru accesul mai bun al oamenilor la drepturile lor legitime și pentru aplicarea corespunzătoare a legii islamice Sharia în toată țara”, se mai spune în declarație.

Se pare că talibanii au interzis spectatorilor să aducă telefoane cu cameră în interiorul stadionului unde a avut loc execuția.

The Taliban carried out a public execution of a man in a stadium before 80,000 spectators in Khost province!

What's even more alarming is that @AmuTelevision reports the executioner was a 13-year-old boy who pulled the trigger !!

This should Trigger a warning to the world.… pic.twitter.com/qbRpEPjPpn — Nilofar Ayoubi ?? (@NilofarAyoubi) December 2, 2025

Totuși, o filmare realizată din afara stadionului arată o mulțime uriașă de zeci de mii de bărbați adunați pentru a urmări execuția.

De asemenea, agențiile de presă au obținut imagini cu mulțimile de bărbați ieșind de pe stadion după execuție.

› Vezi galeria foto ‹

Și ceilalți doi bărbați care au participat la crime au fost condamnați la moarte, însă execuțiile lor nu au avut loc.

Bărbatul a fost împușcat mortal după ce toate cele trei instanțe din Afganistan - judecătoria inferioară, instanța de apel și Curtea Supremă - au confirmat sentința cu moartea, iar liderul suprem al țării, Hibatullah Akhundzada, a dat aprobarea finală.

Aceasta a fost cea de-a 11-a execuție efectuată sub interpretarea strictă a legii Sharia de către talibani, în baza căreia infracțiuni precum omorul, adulterul sau furtul pot fi pedepsite cu moartea, amputarea sau biciuirea.

De asemenea, talibanii au interzis femeilor și fetelor afgane să urmeze cursuri gimnaziale, studii universitare și majoritatea formelor de muncă, de când gruparea a preluat puterea în 2021, după retragerea haotică a forțelor americane și NATO.

Raportorul special al ONU pentru Afganistan, Richard Bennet, a postat marți pe X un avertisment potrivit căruia existau informații că o execuție publică era iminentă și a cerut oprirea ei.

„Execuțiile publice sunt inumane, o pedeapsă crudă și ieșită din comun, și contrare dreptului internațional”, a spus acesta acesta.

În timpul regimului lor anterior din anii 1990, talibanii efectuau în mod regulat execuții publice, biciuiri și lapidări.

Prima execuție publică a talibanilor de la revenirea lor la putere a avut loc în decembrie 2022 și a fost efectuată de tatăl victimei în fața unui stadion plin din provincia Farah.