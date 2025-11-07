Tânăra care a făcut 27 de operații estetice ca să arate exact ca Barbie a murit. Ce au găsit poliţiştii la faţa locului

2 minute de citit Publicat la 10:51 07 Noi 2025 Modificat la 10:51 07 Noi 2025

Barbara Jankavski suferise cel puțin 27 de intervenții chirurgicale plastice, care au costat în total peste 56.000 de dolari, pentru a-și obține aspectul de păpușă. Sursa foto: captura instagram/bonecadesumana

Influencerita Barbara Jankavski, cunoscută sub numele de „Barbie Umană”, în urma amplelor intervenții chirurgicale estetice pe care le-a făcut, a murit la vârsta de 31 de ani.

Vedeta de pe reţelele sociale, care se lăuda cu peste 55.000 de urmăritori pe Instagram și 344.000 pe TikTok, a fost găsită moartă într-o casă din Sao Paulo, în Brazilia, pe 2 noiembrie.

Într-un raport al poliției obținut de CNN Brasil şi preluat de Tg24.sky, un bărbat în vârstă de 51 de ani a mărturisit autorităților că a fost cu Jankaviski în noaptea morții acesteia, după ce a angajat-o pentru „servicii sexuale”. Bărbatul, avocat din oficiu, a susținut că amândoi au consumat substanțe interzise în timpul întâlnirii lor. Bărbatul a declarat că a observat că Jankavski nu se mișcă după ce aceasta a adormit și a sunat la serviciile de urgență. A încercat să o resusciteze timp de nouă minute înainte ca medicii să sosească la fața locului și să confirme decesul.

Jankavski a fost găsită doar purtând lenjerie intimă și cu o rană la ochiul stâng și urme pe spate, potrivit Poliției Militare a Statului São Paulo. Moartea ei a fost înregistrată ca fiind „suspectă”, în timp ce autoritățile așteaptă rezultatele unei autopsii complete, inclusiv teste toxicologice, pentru a determina cauza decesului.

Se pare că vedeta de pe internet suferise cel puțin 27 de intervenții chirurgicale plastice, care au costat în total peste 56.000 de dolari, pentru a-și obține aspectul de păpușă. Acestea au inclus mai multe proceduri extreme, cum ar fi liposucția gâtului, abdomenului și picioarelor, mărirea sânilor și a feselor, liftingul sprâncenelor și cinci rinoplastii.

La aflarea veştii morţii sale, numeroase mesaje au fost postate de fani pe pagina ei de Instagram, prin care aceștia își exprimau părerea de rău pentru tragedie.