Tektite albastre unice în lume, descoperite de cercetători: Sticla cosmică dezvăluie că a existat un „impact colosal” pe Pământ

Noile tektite descoperite în Australia. Sursa foto: Earth and Planetary Science Letters

Cercetătorii de la Curtin University au contribuit la descoperirea unor dovezi ale unui impact misterios cu un asteroid uriaș, ascuns nu într-un crater, ci în fragmente minuscule de sticlă naturală, numite tektite, găsite exclusiv în Australia, potrivit unui comunicat.

Descoperirea se concentrează asupra unor tektite rare, formațiuni de sticlă naturală create atunci când un corp ceresc lovește Pământul cu o forță imensă, topind roca de la suprafață și aruncând materialul pe distanțe de sute sau chiar mii de kilometri. Noul tip de tektite a fost descoperit până acum doar într-o zonă situată în principal în Australia de Sud.

„Au păstrat amprenta unui impact antic despre care nici măcar nu știam”

Profesorul Fred Jourdan, coautor al studiului și membru al Școlii de Științe ale Pământului și Planetare de la Curtin, a declarat că descoperirea unui nou câmp de tektite este echivalentă cu deschiderea unui nou capitol din trecutul geologic violent al planetei noastre.

„Aceste bucăți de sticlă sunt unice pentru Australia și au păstrat amprenta unui impact antic despre care nici măcar nu știam”, a spus profesorul Jourdan.

„S-au format atunci când un asteroid a lovit Pământul, topind roca de la suprafață și împrăștiind fragmente de sticlă pe mii de kilometri. Aceste bucăți minuscule de sticlă sunt ca niște capsule ale timpului, din adâncul istoriei planetei noastre.”

„Deși impactul trebuie să fi fost colosal, craterul nu a fost încă identificat”

„Ceea ce face descoperirea și mai intrigantă este faptul că, deși impactul trebuie să fi fost colosal, craterul nu a fost încă identificat de către oamenii de știință.”

„Înțelegerea momentului și frecvenței cu care astfel de asteroizi uriași au lovit Pământul ne ajută să evaluăm și riscurile unor viitoare impacturi – un aspect esențial pentru apărarea planetară.”

Autoarea principală a studiului, Anna Musolino, doctorandă la Universitatea Aix-Marseille, a declarat că aceste tektite sunt distincte față de toate celelalte tipuri cunoscute.

„Tektitele descoperite sunt unice datorită compoziției lor chimice neobișnuite și vârstei – aproximativ 11 milioane de ani”, a explicat Musolino.

„Ele consemnează un eveniment de impact complet diferit de celebrul câmp de tektite australasian. Dacă tektitele australasiene s-au format în urmă cu aproximativ 780.000 de ani și sunt răspândite pe jumătate din glob, acestea sunt mult mai vechi, iar descoperirea lor sugerează existența unui impact uriaș necunoscut până acum.”

Studiul face parte dintr-un proiect de cercetare amplu, condus de profesorul emerit Pierre Rochette de la Universitatea Aix-Marseille, și scoate în evidență atât forța distructivă a impacturilor cosmice din trecut, cât și importanța cercetării lor.