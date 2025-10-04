Tennessee urmează să execute o femeie pentru prima dată în peste 200 de ani. Ce a făcut

În Tennessee, metoda standard este injecția letală, dar condamnații care au comis crima înainte de 1 ianuarie 1999 pot opta și pentru electrocutare. Foto: Profimedia Images

Dacă execuția Christei Gail Pike va avea loc conform planului, pe 30 septembrie 2026, ea va deveni prima femeie executată în Tennessee de când statul a început să țină evidența oficială a pedepselor capitale, în urmă cu mai bine de un secol, scrie CBS News.

Decizia a fost luată marți de Curtea Supremă din Tennessee, după ce toate apelurile depuse de avocații lui Pike au eșuat. Ordinul stabilește ca execuția să aibă loc la Riverbend Maximum Security Institution din Nashville, unde sunt încarcerați cei mai mulți condamnați la moarte din stat. Până pe 28 august 2026, administrația penitenciarului trebuie să o informeze oficial pe Pike cu privire la metoda de execuție.

Cum va fi executată

În Tennessee, metoda standard este injecția letală, dar condamnații care au comis crima înainte de 1 ianuarie 1999 pot opta și pentru electrocutare – o practică rară, dar încă legală. Între 2018 și 2019, cinci deținuți din stat au ales această variantă, pe fondul criticilor privind execuțiile ratate cu substanțe letale.

Crima pentru care a fost condamnată

Astăzi în vârstă de 49 de ani, Pike a fost condamnată pentru uciderea brutală a lui Colleen Slemmer, în 1995. Ambele erau eleve într-un program pentru adolescenți cu probleme din Knoxville. Potrivit procurorilor, Pike, care avea doar 18 ani la acel moment, ar fi crezut că victima încerca să îi fure iubitul.

Împreună cu prietenul ei, Tadaryl Shipp, și o altă tânără, Shadolla Peterson, Pike a dus victima într-o zonă împădurită din campusul Universității din Tennessee. Acolo, Slemmer, în vârstă de 19 ani, a fost torturată și ucisă cu cruzime. Documentele instanței arată că Pike a tăiat-o cu un cutter și i-a zgâriat o pentagramă pe piept, pe parcursul a aproape o oră.

Un muncitor care a găsit cadavrul a declarat că inițial a crezut că este un animal mort, atât de mutilat era corpul adolescentei.

Shipp, care avea 17 ani și nu putea fi condamnat la moarte, a primit închisoare pe viață și ar putea fi eliberat condiționat în noiembrie. Peterson a depus mărturie împotriva lui Pike și a scăpat cu pedeapsă cu suspendare.

Pike a fost condamnată la moarte în 1996, la doar 20 de ani, devenind cea mai tânără persoană de pe „coridorul morții” din Tennessee și singura femeie aflată în această situație timp de aproape trei decenii.

Un caz rar în SUA

Potrivit Death Penalty Information Center (DPIC), de la reluarea aplicării pedepsei capitale în 1976, în SUA au fost executate doar 18 femei. Ultima a fost Amber McLaughlin, prin injecție letală, în Missouri, în ianuarie 2023.

În prezent, în SUA există circa 2.100 de deținuți pe „coridorul morții”, dintre care doar 48 sunt femei. DPIC notează că multe dintre ele au fost victime ale violenței de gen înainte de condamnare și că stereotipurile legate de gen au influențat semnificativ cazurile lor.

În Tennessee, ultima execuție a unei femei consemnată în documente istorice a avut loc în 1820.

Avocații au încercat să obțină grațierea

Avocații lui Pike au încercat să obțină comutarea pedepsei sau grațierea, invocând faptul că, dacă ar fi fost judecată astăzi, vârsta ei fragedă și problemele psihice ar fi cântărit greu în fața unui juriu.

Ei au prezentat documente care arată că Pike suferă de tulburare bipolară, PTSD, leziuni cerebrale congenitale, dar și că a fost victima abuzurilor sexuale și a neglijenței în copilărie. O mare parte din aceste detalii nu au fost aduse în fața instanței în timpul procesului din anii ’90.

„Societatea privește altfel pedeapsa cu moartea astăzi decât în momentul condamnării ei. Vârsta, boala psihică și abuzurile suferite ar fi fost probabil suficiente ca un juriu să nu o condamne la moarte”, a declarat Robin Maher, director executiv al DPIC, pentru CBS News.

Statisticile susțin această afirmație: în ultimii cinci ani, doar trei state americane au pronunțat pedepse capitale împotriva unor persoane cu vârste între 18 și 20 de ani.