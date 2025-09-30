Timp de patru ani, Yuna și Minu au fost lăsați într-o valiză, într-un depozit din Noua Zeelandă. Acum li s-a făcut dreptate

8 minute de citit Publicat la 14:42 30 Sep 2025 Modificat la 15:09 30 Sep 2025

Yuna și Minu aveau opt și șase ani când au murit FOTO: fotografie de dosar

Într-o lume diferită, Yuna ar avea 16 ani, s-ar fi pregătit pentru examene și ar fi învățat să conducă. Iar în weekend-uri ar fi colindat prin mall-uri, în căutarea rochiei pentru balul de sfârșit de ani. Și probabil și-ar fi ales deja ce și-ar dori să studieze la universitate. Iar fratele ei mai mic, Minu, ar fi avut 13 ani și s-ar fi pregătit pentru primul an de liceu.

Amândoi ar fi avut lumea la picioare și o viață plină de oportunități în fața lor.

Dar timpul s-a oprit pentru ei într-o zi din iunie 2018, într-o casă mică dintr-un suburbie sudică a orașului Auckland, din Noua Zeelandă.

Cei doi frați, de opt și șase ani, și-au pierdut toate șansele și trist este că nimeni nu a observat.

Șapte ani mai târziu, mama lor, Hakyung Lee, a fost găsită vinovată pentru uciderea lor, într-un proces care a durat două săptămâni, potrivit ABC News Australia.

O familie „fericită și iubitoare”

Hakyung Lee, născută Ji Eun Lee Smith, s-a mutat în Noua Zeelandă din Coreea de Sud împreună cu părinții când avea 13 ani.

La 18 ani, tatăl ei a murit. S-a întors în Coreea pentru studii, apoi a revenit în Noua Zeelandă. Atunci, la biserică, l-a întâlnit pe Ian Jo, bărbatul care avea să-i devină soț.

S-au căsătorit în 2006 și s-au mutat într-o casă mică în suburbia Papatoetoe din Auckland, și au avut doi copii în anii următori. Ian Jo lucra pe aeroport. Lee, cunoscută drept Jasmine, a devenit mamă casnică.

Hakyung Lee și soțul ei în ziua nunții lor FOTO: fotografie de dosar

Avea o personalitate dependentă, au declarat experți în familie și sănătate mintală în fața instanței, și se baza pe soțul ei pentru orice. Dar, în ciuda asta, erau o familie „fericită și iubitoare”.

O profesoară de la școala Papatoetoe South, Mary Robertson, a cunoscut-o pe Yuna Jo când avea doar cinci ani. Avea „un zâmbet care lumina lumea” și era „excepțional de cuminte”, a spus doamna Robertson în fața judecătorilor.

Fratele ei mai mic, Minu Jo, era „plin de bucurie” și „plin de viață”. S-a născut cu un „buza copilului”, o malformație congenitală, și avea dificultăți de vorbire, ceva ce o îngrijora pe Lee și, conform martorilor, se simțea responsabilă pentru asta.

Profesorii aveau numai cuvinte frumoase despre familie. „Erau părinți atât de grijulii, implicați și interesați de educația lui Yuna”, a spus Robertson. „Chiar voiau să știe cum pot ajuta”.

Gânduri suicidare după diagnosticul de cancer al tatălui

Lupta a început la începutul anului 2017, când lui Ian Jo a fost diagnosticat cu cancer esofagian. Lee și-a sunat mama plângând, panicată. Spunea că dacă soțul ei ar muri, ar muri și ea.

Mama ei, Choon Ja Lee, a mărturisit în instanță că a crezut că este o „vorbă în vânt”. „Dar după ce am auzit asta de câteva ori, am devenit puțin neliniștită”, a spus ea. I-a spus fiicei că nu era momentul să gândească așa. Am liniștit-o și am încurajat-o”.

În lunile următoare, starea lui Ian Jo s-a înrăutățit, iar o vizită în Coreea pentru tratament l-a slăbit.

Lee se trezea dis-de-dimineață pentru a-i fi aproape la spital, lăsând copiii în grija mamei sale și revenind doar când Minu și Yuna erau băgați în pat.

Choon Ja Lee a spus că Minu nu conștientiza cât de bolnav era tatăl lor, dar Yuna, sora mai mare, știa „până la un punct”.

Fiica ei se trezea devreme și pleca la spital să fie lângă soț. Fratele lui Jo, Jimmy Sei Wook Cho, a spus că Lee a fost convinsă să le permită copiilor să-l vadă pe tată în îngrijire paliativă.

Asistentele de aici au declarat că, cu câteva zile înainte de a muri, Ian Jo a luat cheile mașinii soției și a plecat cu ea. Disperată și crezând că vrea să se sinucidă, Lee i-a trimis mesaj: „Dacă mori, eu mor împreună cu copiii noștri”.

După moartea lui, în noiembrie 2017, mama lui Lee a spus că fiica ei nu mai mânca și „nu mai avea niciun chef să trăiască”. „I-am spus: ‘dacă chiar vrei să îl urmezi pe soțul tău, du-te singură și eu mă voi ocupa de copii’. Ea mi-a răspuns: ‘tu nici engleză nu vorbești, cum să te las să ai grijă de copii’ și apoi ne-am amuzat”.

Yuna și Minu au încetat să mai meargă la școală. Mama lor le-a spus profesorilor că vrea să creeze amintiri fericite cu ei înainte să le spună că tatăl lor a murit.

Călătoriile de după moartea tatălui

În ziua următoare morții lui Ian Jo, Lee a cumpărat două valize și, în următoarele luni, a folosit banii de pe asigurarea de viață pentru a face mai multe vacanțe.

Lee, mama ei și copiii au mers pe Gold Coast, unde Choon Ja Lee și-a exprimat îngrijorarea față de cheltuieli. Ea a spus că fiica ei i-a mărturisit că plănuia să cheltuiască toți banii și „să moară cu copiii”. „Cred că a spus asta fără intenție, doar pentru că era supărată”, a spus Choon Ja Lee.

Familia a stat în hoteluri de cinci stele, cheltuind 32.000 $NZ (28.726 $) pe o călătorie de două luni ce a inclus o vizită în Coreea de Sud, încercând să uite de durerea morții tatălui.

Datele bancare arătau că Lee și copiii au stat în mai multe hoteluri de lux, au vizitat izvoare termale și restaurante.

După ce Lee și copiii au plecat în Coreea, bunica lor a spus că nu i-a mai văzut niciodată.

Cumnatul lui Lee a făcut ultima fotografie a copiilor în aprilie 2018. „Ea a spus că trece prin momente grele”, a spus el în fața instanței. „Dar a spus că se va face bine”.

Înregistrările PlayStation arată ultima activitate a copiilor

În spatele ușilor închise, un expert a spus în instanță că lucrurile se deteriorau rapid. Lee i-a spus psihiatrului criminalist Dr. Yvette Kelly că se teme că s-ar putea sinucide spontan și copiii i-ar descoperi corpul.

„Uneori nu știm niciodată de ce fac oamenii ceea ce fac”, a spus procuroarea Natalie Walker. „Poate că gândul de a crește singură copiii fără soț a fost copleșitor”.

Pe 27 iunie 2018, o consolă PlayStation din casă a înregistrat activitatea utilizatorilor „HeroMinu” și „PrincessYuna”, care au actualizat trofee Minecraft.

Procuratura spune că acesta este cel mai bun indiciu despre ultima zi de viață a copiilor.

Lee a recunoscut că le-a dat copiilor o doză de nortriptilină amestecată în suc. Antidepresivul îi fusese prescris de medicul de familie cu un an înainte, când spunea că are probleme cu somnul. Copiii, a spus ea, au băut sucul cu medicament fără să se plângă, au mers la culcare și nu s-au mai trezit.

„Recunoaște că după ce au murit, ea a fost cea care i-a înfășurat în saci de plastic”, a spus procuroarea Walker. „Fiecare sac fiind legat cu un nod înainte de a-i pune în valiză. Fiecare valiză a fost încuiată, învelită într-un alt sac de plastic și sigilată cu bandă adezivă. Și, în final, recunoaște că doar ea a dus valizele la o unitate de depozitare din Papatoetoe, făcând două drumuri, pe 30 iunie 2018”.

Lee, extrădată din Coreea de Sud la Auckland

În aceeași lună în care se presupune că și-a ucis copiii, Lee și-a schimbat numele. A luat examenul de conducere. A făcut un tratament de înfrumusețare. A angajat o firmă de mutări, a împachetat tot din casă și a anunțat proprietarul că pleacă.

Apoi a urcat într-un avion spre Coreea de Sud și nu s-a mai întors.

Acolo, martorii au spus că a dus o viață izolată, nu a avut loc de muncă, iar la un moment dat ar fi fost hărțuită și atacată de un bărbat cunoscut printr-o aplicație de întâlniri.

Au trecut patru ani până când un spital din Coreea a contactat-o pe mama ei și pe un pastor, la mijlocul anului 2022.

Atunci a fost întrebată unde sunt copiii. „Nu am copii”, ar fi spus ea.

Ea fusese internată în spital câteva luni, timp în care nu a mai plătit serviciul de depozitare. Închirierea depozitului a costat-o peste 16.000 $NZ (14.130 $) timp de patru ani, făcând plăți din conturi diferite. Când plățile au încetat și compania nu a putut să o contacteze, conținutul unității a fost scos la licitație.

Întreaga unitate, inclusiv cele două valize din stofă învelite în saci de plastic, a fost cumpărată cu doar 401 $NZ. Familia din Auckland care a cumpărat conținutul a tăiat straturile de plastic a deschis valizele, apoi a chemat poliția.

Yuna și Minu, amândoi în poziție fetală, erau îmbrăcați și purtau geci groase. Lee a fost arestată de poliția sud-coreeană și extrădată în Noua Zeelandă la sfârșitul lui 2022.

Hakyung Lee, în vârstă de 44 de ani, riscă închisoare pe viață FOTO: Profimedia Images

„O boală mintală” și „un act egoist”

După doi ani de investigații, evaluări psihiatrice și proceduri premergătoare procesului, cazul a ajuns în instanță la începutul acestei luni.

Lee a recunoscut că și-a ucis copiii, dar a susținut că nu este vinovată din cauza nebuniei.

Singurul martor al apărării, Dr. Kelly, le-a spus juraților că a fost supusă unei „presiuni uriașe” pentru a da un raport privind sănătatea mintală a lui Lee.

Ea a spus că, deși era convinsă că Lee avea o „boală mintală”, și-a retras ulterior concluzia că nu este responsabilă penal. Convingerile „delirante” ale lui Lee, conform Dr. Kelly, au făcut-o incapabilă să ceară ajutor sau să creadă că poate fi ajutată.

„Ulterior, a simțit că lucrul moral corect era să omoare copiii înainte să se sinucidă ea însăși… crezând că astfel copiii se vor reuni cu tatăl lor”, a explicat Dr. Kelly.

Procuroarea Walker a susținut că uciderea copiilor a fost „un act egoist”, pentru a scăpa de statutul de mamă singură. „Nu a fost un act altruist al unei mame care și-a pierdut mințile și a crezut că face ce trebuie; a fost exact opusul”.

După două săptămâni de proces, un juriu a deliberat puțin peste trei ore înainte să dea verdictul. Hakyung Lee a fost găsită vinovată pentru uciderea celor doi copii. Sentința încă nu a fost pronunțată.