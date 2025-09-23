Cazul șocant al femeii care și-a ucis cei doi copii și le-a ascuns cadavrele în valize. Cum a fost prinsă și ce explicații a dat

23 Sep 2025

Hakyung Lee, în vârstă de 44 de ani, riscă închisoare pe viață FOTO: Profimedia Images

O femeie din Noua Zeelandă a fost găsită vinovată pentru uciderea celor doi copii ai ei și pentru ascunderea trupurilor acestora în valize, într-un caz amplu mediatizat, care a șocat toată țara.

Hakyung Lee, în vârstă de 44 de ani, a fost condamnată pentru crimă la Curtea Superioară din Auckland marți, după un proces care a durat aproximativ două săptămâni. Ea pledase nevinovată.

Avocații lui Lee au susținut că aceasta nu era în deplinătatea facultăților mintale la momentul crimei, care a avut loc la câteva luni după ce soțul ei a murit de cancer. Procurorii au argumentat însă că faptele ei au fost calculate, potrivit BBC.

Rămășițele copiilor au fost descoperite în 2022 de o familie care cumpărase conținutul unui spațiu de depozitare abandonat la o licitație în Auckland.

Se presupune că trupurile au fost depozitate acolo mai mulți ani.

Lee a fost arestată în Ulsan, Coreea de Sud, în septembrie 2022 și extrădată în Noua Zeelandă în același an.

În timpul procesului, s-a stabilit că trupurile copiilor nu prezentau urme de lovituri, deși era clar că aceștia fuseseră omorâți de cineva.

Un patolog a stabilit că aceștia au murit prin acțiune intenționată, prin mijloace nespecificate, inclusiv folosirea Nortriptilinei, un antidepresiv, au spus procurorii.

Instanța a stabilit că Lee ridicase rețeta pentru acest medicament de la o farmacie în august 2017, la cinci luni după ce soțul ei, Ian Jo, a fost diagnosticat cu cancer.

Apărarea a susținut că sănătatea mintală a lui Lee s-a deteriorat după moartea soțului și că ajunsese să creadă că ar fi mai bine ca toți membrii familiei să moară împreună.

Femeia a încercat să se sinucidă, împreună cu copiii, folosind antidepresivul, dar a greșit doza, iar când s-a trezit, copiii ei erau morți.

Procurorii au susținut însă că Lee a demonstrat că a fost rațională atunci când a ascuns trupurile copiilor, după care și-a schimbat numele și s-a întors în Coreea de Sud.

Crima a fost un „act egoist de a se elibera de povara de a crește singură copiii”, au declarat procurorii.

Marți, Lee a stat cu capul plecat și nu a reacționat când juriul a dat verdictul, care a venit după aproximativ trei ore de deliberare.

Lee urmează să fie condamnată în noiembrie. Riscă o pedeapsă maximă cu închisoarea pe viață.