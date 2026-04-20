Trei hoţi au aruncat în aer un bancomat, în Italia. Jaful a fost surprins de mai mulți tineri care au filmat și au aplaudat

Carbinierii italieni îi caută pe hoţii care au aruncat în aer un bancomat şi apoi au fugit cu banii

Trei hoţi au aruncat în aer un bancomat din localitatea Casalpusterlengo, în regiunea Lombardia, Italia, şi au fugit cu banii. Jaful a fost filmat de mai mulţi tineri aflaţi în zonă, care au început să aplaude bandiţii şi să îi încurajeze. Gestul acestora a provocat indignare din partea primarului localităţii şi din partea opiniei publice.

Cei trei bărbaţi cu cagule pe faţă au coborât dintr-o maşină oprită în mijlocul drumului din centrul oraşului şi au aruncat în aer bancomarul unei bănci. Apoi s-au urcat în maşină şi s-au făcut nevăzuţi cu banii, relatează Corriere della Sera. Momentul a fost filmat de mai mulţi tineri care se aflau din întâmplare în zonă şi care au început să îi laude şi să îi încurajeze pe bandiţi: „Au aruncat în aer bancomatul”, „Atenție, tipii ăștia ar putea avea arme”, „Ieșiți de aici, luați-l de aici!”, au mai strigat tinerii referindu-se la bancomatul recent aruncat în aer.

Primarul localităţii a repostat filmuleţele tinerilor şi a comentat evenimentul pe reţelele sociale: „Am încredere în munca forțelor de ordine pentru a-i identifica pe responsabili cât mai curând posibil, și datorită sprijinului oferit de camerele de filmat recent instalate.” Totodată, primarul și-a exprimat și o dezamăgire profundă față de ceea ce reiese din filmări: „Pe lângă furie, persistă o profundă amărăciune pentru ceea ce reiese din videoclipurile publicate în ultimele ore: tinerii prezenți, în loc să fie indignați, par aproape entuziasmați, strigând și aplaudându-i pe infractori .” În cele din urmă, a făcut apel la datoria civică: „Sper că cine a filmat scena a avut măcar previziunea de a anunța imediat carabinierii. Este o imagine care reflectă societatea noastră pe care nu o putem ignora , mai ales când implică generațiile mai tinere.”