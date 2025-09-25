Trei tinere invitate la o petrecere falsă au fost torturate și ucise de o bandă de traficanți. Totul a fost transmis live, pe Instagram

Trei tinere au fost torturate, violate și ucise de o bandă argentiniană de traficanți de droguri, iar ororile au fost transmise în direct pe Instagram.
Ministrul securității, Javier Alonso, a declarat că crima oribilă a fost urmărită de aproximativ 45 de persoane, într-un grup privat de Instagram Live, potrivit Sky News.
Brenda del Castillo, Morena Verdi și Lara Gutiérrez - două dintre ele de 20 de ani și una de 15 - au dispărut vineri. Poliția a confirmat acum că trupurile lor au fost găsite îngropate în grădina unei case din periferia sudică a orașului Buenos Aires.
Detectivii cred că au fost păcălite să meargă la proprietate de către ucigașii lor.
Alonso a spus: „Ultima dată au fost văzute urcând voluntar într-un vehicul, pentru că fuseseră invitate la un eveniment, fără să știe că o să cadă într-o capcană întinsă de o rețea internațională de trafic de droguri care pusese la cale un plan să le ucidă.
Sesiunea de tortură a fost transmisă live pe rețelele sociale – nu înregistrată, ci difuzată în direct – într-un grup privat de pe Instagram și aparent în jur de 45 de persoane au urmărit-o.
Organizația de trafic de droguri are comanda operațională în Buenos Aires și a aleas această casă special pentru a comite crimele”.
Ministerul pentru Femei și Diversitate din Buenos Aires a declarat că e vorba de un femicid, „cele mai extreme manifestări ale violenței de gen”.
Un comunicat a menționat: „În contextul crimelor legate de droguri, acestea sunt o expresie brutală și feroce a dezumanizării, cruzimii și neglijenței.Suntem alături de familiile și cei dragi în durerea lor”.
Tinerele au fost văzute ultima dată în imagini de pe o cameră de supraveghere surprinse vineri seară, în timp ce urcau într-o camionetă albă.
Trupurile lor au fost găsite în casa unde semnalul telefonului mobil a fost detectat ultima oară.
Camioneta incendiată a fost găsită mai târziu, pe un teren viran, la 100 metri de casă.
Până acum patru persoane au fost arestate.