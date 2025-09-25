Trei tinere invitate la o petrecere falsă au fost torturate și ucise de o bandă de traficanți. Totul a fost transmis live, pe Instagram

2 minute de citit Publicat la 16:41 25 Sep 2025 Modificat la 17:29 25 Sep 2025

Brenda del Castillo, Morena Verdi și Lara Gutiérrez au fost torturate, violate și ucise de o bandă argentiniană de traficanți de droguri FOTO: La Nacion

Trei tinere au fost torturate, violate și ucise de o bandă argentiniană de traficanți de droguri, iar ororile au fost transmise în direct pe Instagram.

Ministrul securității, Javier Alonso, a declarat că crima oribilă a fost urmărită de aproximativ 45 de persoane, într-un grup privat de Instagram Live, potrivit Sky News.

Brenda del Castillo, Morena Verdi și Lara Gutiérrez - două dintre ele de 20 de ani și una de 15 - au dispărut vineri. Poliția a confirmat acum că trupurile lor au fost găsite îngropate în grădina unei case din periferia sudică a orașului Buenos Aires.

Detectivii cred că au fost păcălite să meargă la proprietate de către ucigașii lor.

Alonso a spus: „Ultima dată au fost văzute urcând voluntar într-un vehicul, pentru că fuseseră invitate la un eveniment, fără să știe că o să cadă într-o capcană întinsă de o rețea internațională de trafic de droguri care pusese la cale un plan să le ucidă.

Sesiunea de tortură a fost transmisă live pe rețelele sociale – nu înregistrată, ci difuzată în direct – într-un grup privat de pe Instagram și aparent în jur de 45 de persoane au urmărit-o.

Organizația de trafic de droguri are comanda operațională în Buenos Aires și a aleas această casă special pentru a comite crimele”.

Ministerul pentru Femei și Diversitate din Buenos Aires a declarat că e vorba de un femicid, „cele mai extreme manifestări ale violenței de gen”.

Un comunicat a menționat: „În contextul crimelor legate de droguri, acestea sunt o expresie brutală și feroce a dezumanizării, cruzimii și neglijenței.Suntem alături de familiile și cei dragi în durerea lor”.

Tinerele au fost văzute ultima dată în imagini de pe o cameră de supraveghere surprinse vineri seară, în timp ce urcau într-o camionetă albă.

Trupurile lor au fost găsite în casa unde semnalul telefonului mobil a fost detectat ultima oară.

Camioneta incendiată a fost găsită mai târziu, pe un teren viran, la 100 metri de casă.

Până acum patru persoane au fost arestate.