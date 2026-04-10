Turiști blocați în Corsica. Porturile au fost închise și nu mai circulă niciun feribot din cauza protestelor legate de prețul motorinei

Patru porturi din Corsica au fost închise din cauza protestelor pescarilor nemulțumiți de prețul mare al motorinei. Feriboturile și navele de croazieră nu au mai plecat de pe insulă, așa că turiștii au rămas blocați acolo, scrie Express.

Au fost închise porturile Ajaccio, Bastia, Porto-Vecchio și Bonifacio.

Pescarii furioși au început protestele marți dimineața, iar lor li s-au alăturat fermieri corsicani care au blocat rute cheie.

Alexandra Gary, în vârstă de 56 de ani, care locuiește în sudul Franței, trebuia să se întoarcă acasă din Corsica cu un feribot din Bastia, marți, la ora 20:00. „Deși există locuri mai rele în lume decât să fii blocat în Corsica, ne dorim cu adevărat să ajungem acasă.”, a spus ea.

Ea și soțul ei au primit de la compania de feribot un mesaj în care erau anunțați că „în urma escaladării grevei pescarilor, porturile corsice rămân blocate. Vă vom ține la curent imediat ce vor fi disponibile soluții. Vă mulțumim pentru înțelegere.” De atunci nu au mai aflat nicio veste.

Turiștilor li s-a recomandat să meargă 90 de minute până la L'Île-Rousse, dar nici de acolo nu pleca nicio ambarcațiune. S-au cazat la un hotel local cu 52 de lire sterline și au rezervat o nouă cursă cu feribotul spre Ajaccio pentru miercuri, dar și aceasta a fost anulată după două ore de așteptare în port.

Odată cu blocarea rutelor maritime, prețul zborurilor a crescut vertiginos. Alexandra Gary a declarat că rezervările de ultim moment de la Ajaccio la Marsilia încep de la 275 de lire sterline. „Asta nu este o opțiune! Un zbor nu ar fi rambursat de nimeni. Cel puțin cu feriboturile, îți oferă posibilitatea de a alege între o nouă rezervare gratuită pentru o traversare la alegere sau o rambursare.”, a declarat femeia.

Oferta guvernului francez de a oferi o reducere de 17 pence pe litru la motorină nu a reușit să-i convingă pe critici. Costurile combustibililor au crescut vertiginos în urma războiului din Iran. Un litru de motorină scutită de taxe pentru pescuit costa în medie 95 de pence pe 2 aprilie, față de 56 de pence într-o singură lună.

Pescarii corsici au criticat faptul că trebuie să plătească mai mult decât colegii lor din Franța continentală, în ciuda mai multor proteste. Joseph Sanna, liderul sindicatului pescarilor de pe insulă, a avertizat: „Ne chinuim cu adevărat să supraviețuim. Dacă nu facem ceva pentru a salva această industrie, va fi sfârșitul pescuitului la scară redusă. Negocierile au ajuns într-un impas.”

Căpitanul navei Sun Princess, care poate transporta 5.100 de pasageri, a încercat să negocieze cu pescarii, dar aceștia i-au spus că nava poate intra, dar nu va avea voie să iasă. Așadar, nava Princess Cruises a abandonat escalele planificate și s-a îndreptat spre Genova.