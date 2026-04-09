Ucrainenii sunt indignați că o tânără, fost model care a pozat nud, a fost numită consul în Dominicană. A fost demisă după 14 zile

Victoria Yakimova a fost demisă după doar 14 zile din poziția de consul onorific al Ucrainei în Republica Dominicană FOTO: Profimedia Images

Este scandal în Ucraina, după ce o tânără, fost fotomodel care a pozat nud, a fost numită în funcția de consul onorific al Ucrainei în Republica Duminicană. Nu a rezistat decât 14 zile în funcție, pentru că reacțiile publice negative au curs în valuri.

Victoria Yakimova, în vârstă de 37 de ani, a fost demisă din poziția ei în Republica Dominicană după doar două săptămâni, după ce mai multe fotografii provocatoare cu ea au apărut în mediul online.

› Vezi galeria foto ‹

Însă nu nuditatea din imagini a stârnit cele mai mari nemulțumiri în rândul autorităților ucrainene. Ucrainenii s-au indignat mai mult din cauza fotografiilor în care fostul model purta un „kokoshnik” rusesc, o piesă tradițională de acoperământ pentru cap, potrivit UA News.

Ministerul de Externe de la Kiev a efectuat o „verificare suplimentară” asupra Yakimovei, înainte de a-i retrage complet acreditările.

Instituția a dispus verificări mai amănunțite pe viitor pentru numirea consulilor onorifici.

Influencera Marina Danilchuk a criticat-o vehement online pe Yakimova, spunând: „Nu știu ce e mai grav în această poveste: sânii goi ai consulului de pe rețelele sociale sau fotografia ei în kokoshnik”.

„Am intrat pe rețelele sociale ale acestei doamne și peste tot, pe același rând, scrie că este consul și model. Este ciudat să combini astfel de domenii, dar, știți, Ucraina este foarte bogată în talente... Printre aceste fotografii în lenjerie, pe cuvânt de onoare, în costume de baie, am reușit să găsesc și fotografii oficiale care confirmă că această doamnă este într-adevăr acum consulul Ucrainei în Republica Dominicană”, a mai spus Danilchuk.

Yakimova, născută la Odesa, nu a comentat concedierea sa din postul de consul onorific, care nu este plătit.

Însă, pe măsură ce reacțiile negative au curs, fostul model a insistat că nu îi este rușine de trecutul ei provocator. „Nu am încercat să-mi ascund viața anterioară legată de modelling. Femeia modernă, independentă, are dreptul să se realizeze în profesia aleasă, precum și să-și schimbe direcția de dezvoltare și evoluție”, a declarat ea.

Ea și-a reafirmat loialitatea față de Ucraina, spunând: „Îi îndemn pe toți să susțină Forțele Armate ale Ucrainei și voluntarii noștri. Slavă Ucrainei”.

Femeia de 37 de ani a spus că nu a primit fonduri de la stat. „Nu există finanțare guvernamentală pentru această poziție, astfel încât activitățile mele și toate cheltuielile aferente sunt contribuția mea personală și a familiei mele”, a spus ea.

În 2017, Yakimova s-a întâlnit cu viitorul rege Charles. Vorbind despre întâlnirea cu fostul Prinț de Wales, ea a spus: „A fost o experiență interesantă; atmosfera de la palat este incredibilă și, desigur, este ceva ce îți rămâne în memorie, ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că mi se va întâmpla”.