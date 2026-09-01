UE suspendă importurile de carne, ouă și miere din Brazilia

Uniunea Europeană va suspenda, începând de joi, importurile de carne de pasăre şi carne de vită din Brazilia. FOTO Getty Images

Uniunea Europeană va suspenda, începând de joi, importurile de carne de pasăre şi carne de vită din Brazilia, în aşteptarea unor garanţii din partea acesteia privind respectarea normelor sanitare. Suspendarea importurilor din Brazilia se aplică şi la ouă şi miere. Bruxellesul a refuzat să ofere un calendar pentru reluarea importurilor.



Comisia Europeană critică Brazilia pentru că nu oferă garanţii suficiente că produsele sale respectă normele europene împotriva utilizării abuzive a antibioticelor în creşterea animalelor.



"Brazilia este un partener important al UE şi colaborăm îndeaproape, constructiv şi pozitiv cu autorităţile braziliene pentru a ne asigura că respectă aceste cerinţe. Odată ce această conformitate va fi demonstrată, exporturile în UE pot fi reluate", a declarat, luni seara, pentru AFP, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, scrie Agerpres.



Contactat de AFP, guvernul brazilian nu a comentat imediat anunţul, deşi în luna mai a declarat că "va lua rapid" toate măsurile necesare pentru a asigura reluarea livrărilor.



În ceea ce priveşte carnea de pasăre şi mierea, este în curs de desfăşurare un audit care ar urma să se încheie vineri. Dacă auditul se dovedeşte concludent şi ţările europene îşi dau aprobarea, exporturile de carne de pasăre din Brazilia în UE ar putea fi permise din nou în următoarele săptămâni.



Cu toate acestea, întârzierile ar putea fi mai mari la carnea de vită.



"Din cauza lungimii ciclurilor de producţie pentru speciile de animale în cauză, data de la care Brazilia ar putea fi în măsură să certifice respectarea cerinţelor UE variază în funcţie de sector", a explicat Comisia Europeană.



UE doreşte să îşi demonstreze vigilenţa, după ce s-a confruntat cu critici puternice din partea reprezentanţilor sectorului agricol şi a Franţei, după semnarea unui acord de liber schimb cu ţările Mercosur - Argentina, Brazilia, Uruguay şi Paraguay - în ianuarie 2026.



Brazilia a fost eliminată în luna mai de pe lista ţărilor ce respectă normele UE privind utilizarea intensivă a antibioticelor în creşterea animalelor, ca urmare a presiunilor venite din sectorul agricol, după semnarea acordului cu ţările Mercosur.



În 2025, Brazilia a fost al doilea cel mai mare exportator de carne de vită către UE, cu mai mult de 92.000 de tone de produse din carne de vită, cu o valoare de peste 713 milioane de euro.



"Un fermier european nu are cum să concureze cu mine", iar dacă guvernele "importă carne ieftină vor distruge agricultura ţării lor", a declarat pentru AFP Carlos Roberto dos Santos, un fermier din Barretos, în statul Sao Paulo, din sud-estul Braziliei. Produsul pe care îl foloseşte pentru animalele sale "le ajută să digere iarba", astfel încât acestea să ia "mai multă greutate; nu este folosit pentru a trata nicio boală", a recunoscut fermierul brazilian.



Conform reglementărilor europene, utilizarea antimicrobienelor în creşterea animalelor pentru a spori randamentele este interzisă. De asemenea, animalele nu pot fi tratate cu antimicrobiene destinate infecţiilor umane. Aceste măsuri fac parte dintr-o politică europeană care vizează combaterea rezistenţei la medicamente a bacteriilor, prin evitarea tratamentelor antibiotice inutile.



În ultimii ani, la nivel mondial a avut loc o explozie a numărului de infecţii rezistente la medicamente.Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, superbacteriile rezistente la antimicrobiene (AMR) sunt direct responsabile pentru mai mult de un milion de decese şi contribuie la aproape cinci milioane de decese suplimentare în fiecare an.