Un aeroport izolat din Spania devine din nou ”parcare” pentru avioane, de data aceasta din cauza războiului din Iran

Un aeroport izolat din zona rurală a Spaniei, care a fost principalul loc de parcare pentru aeronavele ținute la sol în timpul pandemiei de Covid-19, este din nou utilizat de companiile aeriene afectate de conflictul cu Iranul, scrie The Independent.

Aeroportul Teruel, în estul Spaniei, înregistrează un nou aflux de avioane, în contextul în care mai multe țări își închid spațiul aerian, iar operatorii aerieni își redirecționează zborurile, ceea ce duce la perturbarea programelor și la riscuri privind aprovizionarea cu combustibil pentru avioane.

Cunoscut drept unul dintre cele mai mari centre de mentenanță și stocare a aeronavelor din Europa, Teruel a găzduit anterior aproximativ 140 de avioane timp de doi ani, în perioada pandemiei.

Climatul său uscat este deosebit de favorabil pentru conservarea aeronavelor, ceea ce îl face o opțiune atractivă pentru companiile aeriene aflate în criză.

Potrivit unui program consultat de Reuters, aeroportul ar urma să primească aproximativ 20 de aeronave până sâmbătă, inclusiv 17 aparținând companiei Qatar Airways.

Această fostă bază militară din provincia Aragon, adesea asociată cu fenomenul "Spania goală", depopularea zonelor rurale, gestionează în mod normal aproximativ două aeronave pe zi.

Vineri, erau așteptate să sosească aproximativ 10 avioane de mare capacitate, majoritatea operate de Qatar Airways.

Un Airbus A380 al Qatar Airways a aterizat dimineața, după ce a decolat de la Londra. Până la prânz, două aeronave A350 și un Boeing 787 ale companiei aterizaseră deja. Qatar Airways nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta planurile sale.

"Nu este ceva obișnuit", a declarat Alejandro Ibrahim, directorul general al terminalului. "Companiile își revizuiesc flotele și rutele și caută locuri mai sigure pentru a-și parca avioanele, iar Europa este o opțiune potrivită".

Doar câteva persoane, în principal piloți și membri ai echipajului, puteau fi văzute părăsind aeroportul industrial, situat la 300 km de Madrid, vineri dimineață. Cu o capacitate de 250 de aeronave de mare capacitate și până la 400 de avioane mai mici, Teruel este una dintre cele mai mari facilități de parcare din Europa. "Am acționat ca un refugiu și am sprijinit transportul aerian global", a spus Ibrahim.

Deoarece aeroportul nu operează zboruri de pasageri, aeronavele pot rămâne fără probleme parcate pe platformă, a explicat el.

Operatorii aeroportului nu pot spune câte avioane ar mai putea sosi pe măsură ce războiul continuă, deși mai multe companii aeriene din Orientul Mijlociu care operează zboruri regulate către Europa se numără printre clienții săi obișnuiți.

"Lucrăm de la o săptămână la alta, pentru că nu există o perspectivă clară și depinde foarte mult de companii și de modul în care va evolua situația în lunile următoare", a adăugat el.

Totuși, pentru afacere sunt preferabile contractele rapide de mentenanță, care reprezintă activitatea obișnuită a aeroportului, a precizat Ibrahim."Ne-am dori ca acest conflict să se încheie, pentru că activitatea noastră principală este mentenanța aeronavelor. Cu cât mai multe avioane zboară, cu atât aeroportul nostru are mai multă activitate."