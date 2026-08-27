Un alpinist și-a recuperat rucsacul la 60 de ani după ce a căzut într-un ghețar din Austria

Un excursionist și-a recuperat rucsacul la 60 de ani după ce a căzut într-un ghețar din Austria. Sursa foto: Getty Images

Rucsacul, camera foto și pipa care au aparţinut unui bărbat de 86 de ani sunt cele mai recente relicve descoperite după topirea ghețarilor din cauza încălzirii globale, relatează The Guardian. La mai bine de şase decenii de la călătoria alpinistului în Alpii austrieci, acesta şi-a recuperat bunurile.

În vârstă de 86 de ani, un bărbat a fost reunit cu rucsacul său și echipamentul de alpinism, după ce acestea au ieșit la iveală dintr-un ghețar care se topește în Austria – la peste 60 de ani după ce a fost nevoit să le lase acolo.

Obiecte, printre care se numără un piolet, un aparat foto și o pipă, datând din anii '50 sau '60, au fost descoperite în luna iulie de un excursionist pe ghețarul Sulztalferner, în regiunea austriacă Tirol, la o altitudine de 2.955 de metri deasupra nivelului mării.

Poliția austriacă a început o investigație și, cu ajutorul unor documente extrem de deteriorate găsite în rucsac, a aflat numele proprietarului și a reușit să dea de urma acestuia.

În august 1963, bărbatul a căzut într-o crevasă în timp ce traversa ghețarul împreună cu câţiva prieteni. Aceştia erau legaţi între ei cu o coardă, astfel că prietenii săi au reușit să-l scoată afară. Poliția a declarat că, pentru a-și reduce greutatea, acesta își dăduse jos rucsacul și îl aruncase în crevasă.

Oficialii au mai precizat că alpinistul, al cărui nume nu l-au făcut public, era prea bolnav pentru a colecta singur obiectele, așa că acestea i-au fost returnate prin intermediul fiului său.

Retragerea accelerată a ghețarilor europeni, despre care oamenii de știință spun că este cauzată, în principal, de încălzirea globală provocată de om, a scos la iveală o mare varietate de vestigii, ecosisteme antice și rămășițe umane, în ultimele decenii.

În 2015, o cazarmă în care se adăpostiseră trupele italiene în timp ce luptau împotriva armatei austro-ungare în timpul războiului Alb – o bătălie purtată pe teren alpin în timpul Primului Război Mondial – a fost descoperită pe Muntele Scorluzzo, un vârf cu vedere spre pasul Stelvio. Corpurile a zeci de soldați, unii încă în uniformele lor, au ieșit la suprafață din gheața care se topește în ultimii 20 de ani.

Cea mai remarcabilă descoperire de rămășițe umane de pe un ghețar care se topește a fost făcută în 1991, când doi excursioniști germani au găsit corpul mumificat, vechi de 5.300 de ani, al unui vânător în Alpii Ötztal, aproape de granița Italiei cu Austria. Corpul lui "Ötzi Omul Ghețurilor", acoperit de numeroase tatuaje, este expus la un muzeu din Bolzano, Italia.