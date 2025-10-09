Un angajat al Departamentului de Stat american a ascuns relația amoroasă cu o femeie din China. Ce s-a întâmplat când s-a aflat

Un angajat al Departamentului de Stat american a fost concediat pentru că a ascuns că are o relație cu o femeie din China. FOTO: Getty Images

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a anunţat miercuri că a concediat un angajat al Departamentului de Stat care a ascuns că are o relaţie amoroasă cu o femeie din China.

"Departamentul de Stat a pus oficial capăt contractului unui agent al serviciului diplomatic care a recunoscut că a ascuns o relaţie amoroasă cu o cetăţeană din China, cunoscută pentru legăturile sale cu Partidul Comunist Chinez", a declarat Tommy Pigott, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, scrie Agerpres.

Angajatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a declarat în faţa camerelor de filmat că femeia "ar fi putut fi o spioană", a explicat Departamentul de Stat, care totuşi nu a precizat dacă există dovezi de spionaj împotriva sa. Angajatul concediat a mai declarat că tatăl partenerei sale era "un membru convins al Partidului Comunist".



Departamentul de Stat a menţionat, de asemenea, că aceasta a fost prima concediere cunoscută în baza unui ordin executiv semnat de Donald Trump la scurt timp după revenirea sa în funcţie, în care a ordonat tuturor angajaţilor să "pună în aplicare cu fidelitate politicile preşedintelui".



"Vom menţine o politică de toleranţă zero pentru orice angajat surprins pe cale să dăuneze securităţii naţionale a ţării noastre", a spus Pigott.



La începutul acestui an, Statele Unite au anunţat că le vor interzice angajaţilor lor din China să aibă relaţii romantice cu localnici, o măsură rară care aminteşte de perioada Războiului Rece.