Un astronaut a descoperit o „inimă” sărată și roz pe Pământ, care își schimbă culoarea: NASA a publicat imaginea de Valentine's Day

Lacul în formă de inimă Salinas Las Barrancas din Argentina. Imagine din spațiu. Sursa foto: NASA

Această imagine „romantică” realizată de un astronaut, publicată pentru prima dată de NASA de Ziua Îndrăgostiților 2025, evidențiază un lac sărat roz, în formă de inimă, pe Pământ. Salinas Las Barrancas, cunoscut uneori și ca Laguna de Salinas Chicas, este un lac sărat puțin adânc situat în câmpiile joase ale provinciei Buenos Aires din Argentina, la aproximativ 53 de kilometri vest de orașul-port Bahía Blanca.

Patul lacului are aproximativ 10 km lățime în punctul său maxim și se umple frecvent cu apă după ploi abundente. Totuși, apa se evaporă rapid din cauza luminii solare intense din regiune, lăsând la suprafață câmpuri de sare bogate în cristale, care sunt exploatate de localnici, potrivit Observatorului Pământului al NASA.

În această fotografie, lacul pare aproape gol, lucru indicat de nuanța sa roz deschis, care este cel mai probabil rezultatul unui dezechilibru între Dunaliella salina — o specie de algă roșu-închis care prosperă în majoritatea lacurilor sărate ale Pământului — și alte microorganisme din apă, conform unui articol din 2022 al revistei Smithsonian despre lacuri sărate cu culori similare.

Lacul care își schimbă culoarea

„Avem sezoane ploioase, când nivelul de salinitate scade (n.r. pentru că există mai multă apă în bazine). Când este mai puțină sare, Dunaliella supraviețuiește și bazinele arată maroniu-roșiatic”, a declarat Lilliam Casillas Martinez, microbiolog la Universitatea din Puerto Rico din Humacao, pentru Smithsonian, explicând culorile unor bazine sărate similare din Puerto Rico.

„În timpul sezonului uscat, devine extrem de sărat. Dunaliella moare, iar archaea și bacteriile preiau controlul. Atunci devine roz, roz, roz.”

Localnicii extrag până la 300.000 de tone metrice de sare de pe câmpurile Salinas Las Barrancas de două ori pe an, între sezoanele ploioase ale regiunii, potrivit unui material din 2019 publicat de site-ul de știri argentinian La Nación. Cea mai mare parte a acestei sări este refăcută la următoarele ploi majore, iar experții estimează că exploatarea va rămâne viabilă timp de 5.000 de ani.

„Pentru altcineva, este un loc infernal”

Exploatarea se face în mare parte prin metode tradiționale, inclusiv răzuirea sării de pe suprafața câmpurilor cu unelte manuale. Muncitorii trebuie să ia măsuri de protecție pentru ochi și piele împotriva luminii solare intense reflectate de cristalele albe pure.

„Sarea devine parte din viața ta”, a spus un muncitor local, Chepo, pentru La Nación (tradus din spaniolă).

„Pentru altcineva, este un loc infernal, dar pentru mine, câmpurile de sare sunt casa mea. Te obișnuiești să nu mai poți vedea.”

Salinitatea ridicată a lacului Salinas Las Barrancas înseamnă că puține organisme pot supraviețui acolo. Totuși, o anumită vegetație rezistentă la sare crește în jurul marginilor lacului, potrivit Observatorului Pământului.

Zona este, de asemenea, habitat pentru păsări colorate, inclusiv cardinali galbeni strălucitori (Gubernatrix cristata) și flamingi chilieni roz-intens (Phoenicopterus chilensis). Aceste păsări se hrănesc cu mici crustacee bogate în carotenoizi — pigmenți organici sintetizați de plante, alge și bacterii.

Acești carotenoizi specifici provin din algele Dunaliella, de care se hrănesc crustaceele, și produc în mod natural pigmenți roșii și galbeni. Fără acești pigmenți în alimentație încă de la naștere, ambele specii de păsări ar avea culori diferite: cardinalii galbeni sunt în mod natural roșii, iar flamingii se nasc alb-cenușiu.