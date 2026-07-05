Un avion Delta a fost lovit de un foc de artificii în timp ce ateriza pe un aeroport din Chicago: "Am auzit bubuitura în avion"

Un avion Delta, lovit de un foc de artificii în timp ce ateriza pe un aeroport din Chicago. Sursa foto: Getty Images

Un avion al companiei Delta Air Lines a fost lovit de un foc de artificii în timp ce ateriza pe Aeroportul Internaţional Chicago Midway, de Ziua Independenței SUA. "Tocmai am auzit bubuitura în avion", a spus pilotul zborului Delta 1076 către controlorul de trafic aerian, potrivit unei înregistrări audio. Din fericire, piloții au reușit să aducă aeronava în siguranță la sol, au anunţat reprezentanții operatorului aerian într-un comunicat transmis pentru CNN.

Un avion al companiei Delta Air Lines, care efectua un zbor de la Atlanta, "a intrat în contact cu un foc de artificii" în timp ce ateriza pe Aeroportul Internaţional Chicago Midway, sâmbătă, a transmis compania americană într-un comunicat oferit pentru jurnaliştii de la CNN.

Zborul Delta Air Lines 1076 a decolat de pe aeroportul Hartsfield-Jackson la ora 19:36 și a aterizat pe aeroportul Midway la ora 20:38, se arată pe site-ul de monitorizare a zborurilor FlightAware.com.

Comunicațiile radio dintre piloţi și controlorii de trafic aerian au surprins momentele care au urmat după incidentul, în urma căruia nu s-au înregistrat victime.

"Turnule, un foc de artificii tocmai a lovit avionul nostru, aici – Delta 1076, ne continuăm zborul", se aude în înregistrarea convorbirii cu controlul de trafic aerian, relatează NBC 5 Chicago. Pilotul a adăugat că aeronava se afla la o altitudine de aproape 60 de metri.

Ulterior, pilotul zborului Delta 1076 a mai spus către controlorul de trafic aerian: "Noi tocmai am auzit o bubuitură în avion, așa că va trebui să verificăm aeronava după ce ajungem la poartă. Sperăm că a fost doar un proiectil de artificii care a explodat dedesubt, dar impactul s-a simțit puternic".

Reprezentanții companiei aeriene au precizat că aeronava a aterizat în siguranță, iar incidentul nu a impus o aterizare de urgență. După sosire, avionul a fost supus unei inspecții tehnice pentru evaluarea eventualelor avarii.

Controlorul de trafic aerian a precizat că au existat "mai multe" incidente similare şi că autorităţile oraşului au fost informate.

Acesta nu este singurul incident înregistrat cu ocazia sărbătorii dedicate celor 250 de ani de independenţă a SUA – în New York City, mai multe incendii au izbucnit pe Brooklyn Bridge, chiar în timp ce spectacolul de artificii se apropia de final.

Iar pe Coasta de Est, în Washington, New York City și Philadelphia, furtunile și valul de căldură au perturbat evenimentele organizate de Ziua Independenței.