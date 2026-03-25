Un bărbat a găsit pe stradă cecuri de 23.000 de euro și le-a returnat, dar a fost dezamăgit de recompensă: „Nu mă simt tratat corect”

1 minut de citit Publicat la 08:00 25 Mar 2026 Modificat la 08:00 25 Mar 2026

Bărbatul a primit o recompensă, după ce a returnat banii / sursă foto: Getty Images

Mauricio Abdelnur, un muncitor din Argentina, a găsit pe stradă un plic deteriorat care conținea cecuri în valoare totală de 37 de milioane de pesos, echivalentul a aproximativ 23.000 de euro. Într-un final, a reușit să-l identifice pe proprietarul sumei, însă susține că rămas dezamăgit de recompensa primită.

Bărbatul susține că a găsit plicul în timp ce mergea la muncă.

„Am plecat de la serviciu la 6.00 dimineața și m-am dus acasă, în cartierul Lamadrid. Am găsit un plic mare, ușor rupt, iar înăuntru erau cecuri în valoare de 37 de milioane de pesos (aproximativ 23.000 de euro)”, a mărturisit el, potrivit publicației Ouest France.

Seara, după ce a ajuns acasă, i-a spus fiului său despre întâmplare. Tânărul l-a sfătuit să-l caute pe proprietar și să-i returneze suma.

„Mi-a spus imediat: «Tată, trebuie să dai banii înapoi». Am găsit asta foarte emoționant”, a adăugat el.

Astfel, Mauricio a început să-l caute pe proprietarul banilor cu ajutorul inteligenței artificiale. Ulterior, a descoperit că emitentul cecurilor era o companie agricolă din San Luis.

„Am fotografiat fiecare cec și am contactat compania telefonic. De siguranță, am trimis și pozele. Imaginați-vă că aș fi returnat cei 37 de milioane de pesos și apoi aș fi fost acuzat că i-am pierdut. Aș fi avut mari probleme”, a explicat el.

Bărbatul a stabilit o întâlnire în cartierul Los Boulevares din Córdoba pentru a returna cecurile.

Pentru gestul său, bărbatul a primit o recompensă. Cu toate acestea, spune el, suma a fost mică, primind 30.000 de pesos, echivalentul a aproximativ 18 euro.

„Ce glumă! Doar 30.000 de pesos… O recompensă infimă, mai ales având în vedere timpul și energia investite. Nu am făcut asta pentru bani, dar fiul meu a înțeles”, a declarat el.

El susține că nu se aștepta să primească atât de puțin de la o companie cu profit mare.

„Mă întristează că o companie milionară mi-a oferit atât de puțin. Am evitat o pierdere uriașă pentru ei, am avut grijă de bunurile lor și am predat totul personal pentru ca lucrurile să decurgă bine. Nu mă simt tratat corect”, a încheiat el.