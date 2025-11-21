Un bărbat a îngropat în curtea casei peste 1 milion de dolari. După 16 ani de procese a aflat că nu-i poate păstra

2 minute de citit Publicat la 12:10 21 Noi 2025 Modificat la 12:10 21 Noi 2025

Un bărbat care și-a îngropat banii a aflat că nu-i poate păstra FOTO: Getty Images

Un bărbat din Canada a pierdut lupta juridică care a durat mai bine de 16 ani pentru a recupera peste 1,2 milioane de dolari canadieni pe care îi ascunsese în locuri neobișnuite din jurul locuinței sale.

La 1 decembrie 2009, poliția a descins la proprietatea lui Marcel Breton, situată la periferia orașului Thunder Bay, în nord-vestul provinciei Ontario, în căutarea unui pistol deținut ilegal, potrivit documentelor judiciare.

Acolo, agenții au făcut o descoperire neobișnuită: bancnote în valoare de 15.000 de dolari canadieni ascunse în gurile de ventilație ale încălzirii din podeaua sufrageriei, aproximativ 32.000 de dolari depozitați în diverse locuri din garaj și peste 1,2 milioane de dolari canadieni într-o cutie din cauciuc îngropată în pământ, sub garaj, potrivit CNN.

În total, banii ascunși valorau 1,19 milioane de dolari americani în 2009.

Poliția a mai găsit și mai multe droguri, inclusiv cocaină, marijuana și ecstasy.

Breton a fost acuzat de diverse infracțiuni, inclusiv de deținere de droguri, și inițial a fost condamnat, dar la rejudecare a susținut că percheziția de pe proprietatea lui nu a fost legală și a fost achitat.

Dar a rămas problema banilor găsiți pe proprietate și cui urmai să-i revină.

Săptămâna aceasta, o instanță de apel din Ontario a menținut o hotărâre din 2023 care stabilea că cea mai mare parte a banilor trebuie să meargă la guvern.

Curtea de apel a remarcat că judecătorul de fond, Bruce Fitzpatrick, observase că este „ciudat ca o persoană obișnuită să aibă o sumă atât de mare de bani îngropată pe proprietatea sa”.

Judecătorul a mai subliniat că cel mai frecvent tip de bancnotă găsit în pachete era cea de 20 de dolari canadieni, adică cea mai comună asociată traficului de droguri.

Mai mult, Breton nu raportase niciun venit la Agenția de Venituri a Canadei între 2001 și 2008, potrivit documentelor.

Fitzpatrick nu a acceptat nici justificările lui Breton pentru motivul pentru care avea atât de mulți bani lichizi – că i-ar fi câștigat la loterie sau la cazinou, ori că i-ar fi obținut din afacerea sa cu reparații auto.

Judecătorul de fond a decis ca majoritatea banilor să fie predați guvernului, o decizie pe care instanța de apel a confirmat-o.

Sanaa Ahmed, profesor asistent de drept la Universitatea din Calgary, a declarat că acest caz este un exemplu de „despicare a firului în patru din punct de vedere juridic”.

„Confruntate cu astfel de fapte, instanțele caută adesea modalități de a justifica confiscarea banilor și astfel de a ‘pedepsi’ acuzatul, chiar dacă acesta a fost achitat în alt sens”, a spus ea într-un e-mail pentru CNN. „Din păcate, ca societăți, devenim din ce în ce mai confortabili cu încălcarea unor reguli pentru a-i prinde pe așa-zișii ‘răufăcători’”, a adăugat Ahmed. „Dar uităm că am făcut acele reguli tocmai pentru a evita judecățile subiective și normative făcute de cei aflați în poziții judiciare”.

Michelle Gallant, profesor de drept la Universitatea din Manitoba, a spus că, în acest caz, responsabilitatea îi revine lui Breton să dovedească faptul că banii au fost obținuți legal, subliniind că „numerarul este moneda traficului de droguri”.

„Ce sursă legitimă ar putea sta la baza unor sume îndesate într-un butoi și îngropate? De ce să le îngropi? În fiecare zi ai obține măcar dobândă dacă i-ai depune în bancă”, a spus Gallant.

Dar nu toate veștile au fost proaste pentru Breton. Instanța de apel a menținut hotărârea anterioară a lui Fitzpatrick conform căreia Breton are dreptul să păstreze 15.000 de dolari canadieni găsiți în gurile de ventilație ale casei, întrucât judecătorul nu a putut exclude posibilitatea ca acești bani să fi fost obținuți legal. În banii de astăzi, suma valorează puțin peste 10.600 de dolari americani.