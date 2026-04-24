Un bărbat a mers la poștă cu un act de identitate fals, dar judecătorul a decis că nu este o infracțiune: „Era rudimentar realizat”

Un cetățean în vârstă de 30 de ani a mers la o poștă din regiunea Alto Adige în Italia pentru a deschide un cont bancar. A prezentat un document de identitate fals. A fost pus sub acuzare, dar judecătorul a clasat cazul, pe motiv că era atât de rudimentar realizat, încât nu ar fi putut păcăli pe nimeni.

Bărbatul s-a prezentat la oficiul poștal pentru a deschide un cont bancar cu un act de identitate contrafăcut. Funcționarul de la poștă a observat imediat că era fals, pentru că, pe lângă plasticul de calitate inferioară folosit pentru fabricarea cardului, elementul care a înlăturat orice îndoială a fost indicarea unei municipalități din Tirolul de Sud ca instituție emitentă, relatează publicaţia Il fatto quotidiano. Prin urmare, cartea de identitate, în acest caz exclusiv italiană , ar fi trebuit să fie bilingvă , în italiană și germană.

Funcționarul a chemat imediat carabinierii , iar la sosirea lor, tânărul de 30 de ani a recunoscut imediat că a cumpărat documentul din provincia Napoli.

Această mărturisire nu l-a împiedicat să fie acuzat de falsificare, dar după examinarea cazului, judecătorul a considerat „lucrarea” atât de rudimentară încât nu putea păcăli pe nimeni. Prin urmare, cazul a fost clasat.