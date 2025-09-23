Un bărbat cu un detector de metale a crezut că a găsit o jucărie stricată, dar s-a dovedit a fi o comoară veche de 2.000 de ani

Bărbat cu un detector de metale FOTO: Getty Images

Un vănător de comori a descoperit cu ajutorul detectorului de metale un obiect despre care a crezut inițial că este o jucărie veche, dar apoi a aflat că, de fapt, găsise o fibulă rară de bronz, veche de 2.000 de ani.

Martin Williams a găsit obiectul decorativ din bronz la doar 15 minute după ce a început să caute pe un câmp recent arat, aproape de casa sa din Dorchester, Marea Britanie.

După ce, în apropiere, a descoperit mașinuțe pentru copii din anii ’60 și ’70, a suspectat inițial că fibula nu este altceva decât o altă jucărie, pitrivit The Independent.

„Când am văzut-o prima dată în pământ am observat că avea la spate un mecanism de închidere și astfel am crezut că este un fel de insignă pe care ar fi purtat-o un copil”, a spus bărbatul de 54 de ani.

„Apoi am aruncat-o într-o geantă și abia când am ajuns acasă și am curățat-o cum trebuie am văzut că este din bronz. Mi-am spus ‘Doamne, ce noroc am avut’, căci aș fi putut să o rup foarte ușor”, a spus bărbatul.

Fibula găsită de Martin Williams FOTO: Martin Williams

După descoperire, Williams a anunțat un ofițer local pentru artefacte, care a descris fibula ca fiind un „obiect interesant pentru Dorset” și un tip de fibulă rar întâlnit la nivel național.

Având între 1.800 și 2.000 de ani vechime, este posibil ca fibula să fi fost purtată în timpul stăpânirii romane din Marea Britanie, care a durat până în jurul anului 410 d.Hr.

Williams a spus: „Nu există niciun drum roman prin câmp, dar cred că există o biserică abandonată, ceea ce ar putea însemna că fibula a aparținut cuiva care mergea spre sau de la biserică”.

Locația exactă a descoperirii este însă păstrată secretă de Williams, care împreună cu fiul său a găsit în apropiere 14 capete de topor din Epoca Bronzului, care se află acum la British Museum.

Alte descoperiri făcute de el includ 30 de monede romane și două inele medievale, cu o valoare mai mare de 1.000 de lire fiecare.

„Am aproximativ 30 de cutii pline cu artefacte pe care le-am găsit în doar patru ani de când practic detectarea metalelor”, a spus dl Williams. „Îmi place senzația de a găsi ceva neatins de sute, uneori mii de ani, și apoi de a conecta descoperirea cu istoria. E fascinant”.

Williams folosește un detector de metale pe care l-a cumpărat second-hand cu aproximativ 600 de lire și petrece adesea dimineți sau după-amiezi de weekend căutând pe câmpuri.

Conform legii, obiectele care ar putea fi comori trebuie raportate ofițerului local pentru artefacte.

Dacă acestea sunt considerate comori – de regulă trebuie să aibă cel puțin 300 de ani și, dacă nu sunt monede, să conțină cel puțin 10% metal prețios – un muzeu le poate achiziționa și acorda recompense celui care le-a descoperit.

Când nu sunt considerate comori, obiectele sunt returnate proprietarului terenului.

Williams a spus că, dacă fibula îi va fi returnată, ar putea să o ofere în dar unuia din proprietarii terenului pe care a găsit-o.

„Mi-au permis să păstrez monedele și inelele, așa că ar fi frumos să le ofer ceva înapoi”, a declarat el.

Datele recente arată că în 2022 au fost găsite 1.377 de comori, o creștere cu 305 față de anul precedent.

Printre obiectele descoperite recent se numără Comoara Chew Valley, cea mai valoroasă comoară găsită vreodată în Marea Britanie, și o monedă de argint a regelui viking East Anglian Guthrum, clasificată drept comoară în septembrie 2024, fiind prima monedă de argint emisă de un conducător viking în Britania.

Majoritatea obiectelor din 2022 au fost găsite de persoane care foloseau detectoare de metale în zone agricole, conform raportului anual al Legii Comorilor din 1996.