Un bărbat din Spania va trebui să împartă premiul de un milion de euro câștigat la loto cu un prieten. Care este motivul

1 minut de citit Publicat la 08:00 12 Feb 2026 Modificat la 08:49 12 Feb 2026

Bărbatul a fost dat în judecată după câștig / sursă foto: Getty Images

Un bărbat din Spania, care a câștigat un milion de euro la loto, a fost obligat de instanță să îi dea 100.000 de euro unui prieten, în urma unui proces care a durat mai bine de doi ani.

Bărbatul a câștigat un milion de euro la loto, în anul 2022.

După câștig, acesta a fost dat în judecată de prietenul său, pe motiv că nu a fost respectată înțelegerea dintre cei doi.

Concret, reclamantul susține că între el și marele câștigător s-a convenit să se împartă premiul în cazul unui câștig, cel dintâi urmând să primească 100.000 de euro din sumă, potrivit publicației 20Minutos.

Pentru că acordul nu a fost respectat, s-a decis să se acționeze în instanță.

De altfel, una dintre aceste dovezile prezentate în fața judecătorului include o conversație relatată de un martor, în care câștigătorul îi spunea prietenului: „Cei 100.000 de euro ai tăi îi poți folosi cum dorești”.

De asemenea, au fost prezentate și mesaje de pe WhatsApp între fiica bărbatului câștigător și prietenul acestuia, în care ea susținea că nu e de acord cu înțelegerea.

„Această formă de înțelegeri nu mi se pare normală”, spunea tânăra.

Aceste probe au confirmat existența unui acord verbal între cei doi.

Astfel, bărbatul câștigător a fost obligat de instanță să-i dea prietenului său 100.000 de euro din sumă.

Carlos Borrás, avocatul reclamantului, a subliniat că această hotărâre subliniază importanța respectării cuvântului dat, chiar și în lipsa unui document scris.