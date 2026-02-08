Doi colegi de muncă au crezut că au câștigat 350 de dolari la loto, dar au avut parte de o surpriză: „Ne-a căzut fața”

<1 minut de citit Publicat la 07:00 08 Feb 2026 Modificat la 07:00 08 Feb 2026

Cei doi au anunțat că vor împărți câștigul / Foto: Getty Images

Doi colegi de muncă din statul american Illinois au avut parte de o surpriză uriașă după ce au crezut că au câștigat doar 350 de dolari la loterie. De fapt, premiul era de 350.000 de dolari.

Randy și April joacă împreună de mulți ani la loterie și au mărturisit că s-au resemnat că nu au șanse de câștig, scrie NBC Chicago.

În luna ianuarie a acestui an, norocul a fost de partea lor.

În timp ce-și ducea soția la doctor, Randy s-a oprit într-un magazin Jewel-Osco din West Chicago și a cumpărat un bilet la Lucky Day Lotto.

„Mergeam cu soția la doctor și am decis să fac o oprire scurtă. Am fost la locul potrivit, la momentul potrivit”, a povestit el.

Cel care a verificat biletul a fost April, care a mărturisit că nu i-a venit să creadă că au câștigat.

„Am fost complet șocați. Randy glumea că ar putea cumpăra mai multe bilete cu cei 350 de dolari, dar când am văzut în aplicație suma de 350.000 de dolari, ne-a căzut fața”, a spus April.

Cei doi au anunțat că vor împărți câștigul și intenționează să investească banii în proprietăți și în fondurile lor de pensii.