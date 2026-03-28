Un biciclist a fost prins de radar, în Germania. Mergea ”mai tare decât în Turul Franței”

Bărbatul mergea cu 59 km/h într-o zonă cu limită de 30 km/h. Foto: Polizei NRW Märkischer Kreis

Un biciclist a atras atenția poliției după ce a fost surprins circulând cu o viteză de 59 km/h într-o zonă unde limita era de doar 30 km/h. Incidentul a avut loc pe o stradă din landul german Renania de Nord-Westfalia, chiar în apropierea unei școli, potrivit Bild.

Performanța este cu atât mai surprinzătoare cu cât viteza medie înregistrată în Turul Franței ajunge la aproximativ 42 km/h, însă bărbatul pare că a dus „competiția” pe drumurile publice.

Poliția subliniază că regulile de circulație se aplică tuturor participanților la trafic, inclusiv bicicliștilor, indiferent de tipul bicicletei. Viteza excesivă într-o zonă cu limită redusă poate pune în pericol pietonii, mai ales în locuri frecventate de copii.

Autoritățile au explicat că în zona respectivă se află o școală, o sală de sport și o piscină, iar riscul ca pietonii să traverseze este ridicat. În special copiii nu se așteaptă ca bicicletele să circule cu viteze atât de mari.

Biciclistul a ajuns astfel pe locul al doilea într-un clasament săptămânal al celor mai mari viteze înregistrate în zonă. Cu toate acestea, el nu a fost oprit la timp, astfel că, deocamdată, nu există sancțiuni aplicate.

Poliția reamintește că toți participanții la trafic trebuie să circule prudent, adaptând viteza la condițiile din teren, mai ales în apropierea școlilor sau a altor zone aglomerate.