Un copil afgan a vrut să fugă în Iran și s-a ascuns lângă roata unui avion. Însă a ajuns în India și a fost trimis acasă

Un băiat afgan în vârstă de 13 ani a făcut o călătorie riscată de la Kabul la Delhi, ascuns în compartimentul trenului de aterizare al unui avion Kam Air.

Oficialii afirmă că băiatul, originar din orașul Kunduz din nordul Afghanistanuui, a fost găsit rătăcind pe pista aeroportului internațional din Delhi, luni, la câteva ore după aterizarea avionului, potrivit BBC.

A fost reținut de personalul de securitate indian și audiat timp de câteva ore înainte de a fi trimis înapoi la Kabul cu același zbor.

Se pare că băiatul le-a spus autorităților că a făcut călătoria din curiozitate.

Un purtător de cuvânt al Forței Centrale de Securitate Industrială din India (CISF) a declarat că băiatul a reușit să călătorească nedetectat în zborul Kam Airlines RQ-4401, care a aterizat în Delhi duminică seară.

Poliția l-a găsit rătăcind singur și l-a reținut pentru interogatoriu.

Se pare că băiatul le-a spus autorităților că s-a ascuns în compartimentul trenului de aterizare central din spatele avionului.

Ziarul Indian Express a scris că băiatul de 13 ani dorea să ajungă, de fapt, în Iran și nu știa că zborul în care se ascunsese era pentru Delhi, nu spre Teheran.

Potrivit sursei, băiatul s-a strecurat pe aeroportul din Kabul, a urmat un grup de pasageri și s-a ascuns în compartimentul roții din spate al avionului, compartimentul intern care adăpostește trenul de aterizare. Avea cu el doar o boxă roșie.

Recent, au mai existat incidente cu persoane care se ascund în avioane către SUA sau Europa, deseori fugind din țările lor, dar foarte puține reușesc să supraviețuiască.

Experții spun că mulți dintre cei care supraviețuiesc acestor zboruri sunt adesea inconștienți în timpul coborârii, și pot cădea de la mare înălțime atunci când trenul de aterizare este coborât.

În 2022, un tânăr kenyan de 22 de ani a fost găsit viu în compartimentul roților unui avion cargo în Amsterdam.