Un copil de 12 ani, cu o boală necunoscută, s-a întâlnit cu Papa Leon şi i-a spus că vrea să devină preot

Datorită campaniei de solidaritate declanșate de emisiunea din Italia „Le Iene”, băiatul a fost primit în audiență privată cu Papa Leon al XIV-lea. / sursă foto: Getty Images

Un copil în vârstă de 12 ani din Italia, care cântărește 200 kg din cauza unei boli necunoscute şi care s-a născut fără corp calos și cu malformații ale hipotalamusului și glandei pituitare s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea. Datorită campaniei de solidaritate declanșate de emisiunea din Italia „Le Iene”, băiatul a fost primit în audiență privată cu Papa Leon al XIV-lea.

Mama sa, Tamara De Fazio, a povestit întâlnirea cu Suveranul Pontif pe Facebook, mulțumindu-le celor care s-au mobilizat pentru această întâlnire specială: „Sfinția Voastră, binecuvântați-mi mâinile, căci se simt obosite și epuizate de luptă. Am călătorit prin Italia timp de 12 ani căutând un nume și un leac, în timp ce Mariano ne-a ținut ferm înrădăcinați în credință”, i-a spus Tamara Papei.

De-a lungul acestor ani, Mariano nu și-a abandonat niciodată credința: „Când voi fi mare”, a spus el în timpul Jubileului pentru Persoanele cu Dizabilități organizat de Dieceza de Lamezia Terme, „vreau să fiu preot”. Suveranul Pontif l-a primit pe băiat și familia sa la Vatican , transformând un moment privat într-un mesaj de apropiere și speranță.

Copilul de 12 ani din Maida, zona Catanzaro, trăiește cu o boală care îi provoacă o creștere necontrolată în greutate, afectându-i grav viața de zi cu zi și îngreunând chiar și cele mai simple acţiuni. În ciuda a peste 130.000 de euro cheltuiți pe vizite, teste și consultații, nimeni nu a reușit încă să identifice cu exactitate patologia . Acesta este motivul pentru care Fundația Bambino Gesù din Cairo a intervenit, preluând îngrijirea copilului și „asumându-și responsabilitatea exclusivă de a aduna, coordona și garanta fiecare energie, fiecare resursă și fiecare gest de iubire pe care lumea dorește să i-l ofere”.

Familia băiatului a povestit pentru Corriere della Calabria tot chinul şi drama prin care a trecut fiul lor: „Mariano s-a născut prin cezariană, dar medicii și-au dat seama că suferă de hipoglicemie. În timp ce se afla în incubator, Mariano a avut niște crize, iar un EEG a arătat că s-a născut fără corp calos”, au explicat părinții săi. „În jurul vârstei de patru luni, ne-am dat seama că ceva nu era în regulă: Mariano plângea de dimineața până seara, nu se calma, era un plâns disperat. În plus, se îngrășa disproporționat.”

Familia s-a adresat din nou medicilor: „RMN-ul a arătat că nervii optici nu se formaseră, la fel ca și hipotalamusul și glanda pituitară, două glande care reglează somnul, foamea și setea. Este ca un puzzle din care lipsesc piese. De acolo, am descoperit că Mariano plângea pentru că îi era foarte sete.”

Așa au început vizitele în toată Italia: de la Roma la Genova, o odisee care avea să coste familia peste 130.000 de euro în doar câțiva ani. Și cu foarte puțin succes. „La vârsta de patru ani, la Spitalul Bambin Gesù din Roma, ne-au spus că singurul lucru pe care îl pot face este să-l monitorizeze cu controale periodice. La Genova, ne-au spus că va crește cu întârzieri psihomotorii și a trebuit să acceptăm asta.”

Din Africa, a apărut povestea unui copil cu aceleași probleme similare, internat de Spitalul de Copii din Boston. Familia a încercat să-i contacteze și pe ei, dar nu a primit niciun ajutor. Prima dată când Mariano a putut să stea în picioare a fost după o excursie la San Giovanni Rotono, la Padre Pio: „A fost prima dată când l-am văzut în picioare”, explică mama sa.

Acum însă, starea lui Mariano s-a înrăutățit: „Noaptea, se chinuie să respire. Este obsedat de mâncare; îi este mereu foame, ca și cum s-ar teme să nu moară de foame. Chirurgia bariatrică ne poate ajuta, dar trebuie să ne asigurăm că ciclul nu începe din nou.”

Familia descrie cât de dificilă este viața de zi cu zi pentru el: „Nu mai merge la școală, nu se poate da jos din pat, nu duce o viață demnă, nu se poate juca pe stradă. Este un băiat de 12 ani care știe că există o altă lume în afar Totuși, Mariano continuă să viseze: să-și trăiască viața, să „devină preot și muzician”, urmându-și pasiunea pentru cântecele liturgice. Familia a făcut un apel disperat pentru oricine „recunoaște aceste simptome și poate da un nume și un prenume acestei boli”.