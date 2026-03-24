Un cutremur de 7,6 s-a produs în regiunea arhipelagului Tonga

<1 minut de citit Publicat la 09:12 24 Mar 2026 Modificat la 09:12 24 Mar 2026

Un cutremur foarte puternic, de mare adâncime, s-a produs marţi după-amiază în largul statului insular Tonga din Pacificul de Sud, transmite DPA.

Serviciul Geologic al SUA (USGS) a precizat că epicentrul cutremurului cu magnitudinea de 7,6, produs la ora locală 17:37 (04:37 GMT), a fost la 166 de kilometri vest de Neiafu, al doilea oraş ca mărime din Tonga, la o adâncime de 229 de kilometri.



Centrul de Avertizare în caz de Tsunami din Pacific, de la Honolulu, care face parte din Administraţia americană pentru Oceane şi Amtosferă (NOAA), a anunţat că nu există risc de tsunami.



Iniţial, nu au fost raportate pagube. Tonga este situată la aproximativ 5.200 de kilometri est de Australia.