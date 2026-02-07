Un drum vechi de aproape 2.000 de ani a fost redeschis publicului la Ierusalim. Mai mulți lideri importanți au participat la inaugurare

1 minut de citit Publicat la 20:00 07 Feb 2026 Modificat la 20:00 07 Feb 2026

Arheologii au reușit să scoată la lumină întregul traseu pavat cu piatră / Sursă foto: captură X - Embassy of Israel to the USA

Un drum vechi de aproape 2.000 de ani, care lega Bazinul Siloam de baza Muntelui Templului, a fost redeschis publicului în Ierusalim, după 13 ani de săpături arheologice. Potrivit specialiștilor, drumul era principala rută folosită de pelerini în perioada celui de-al Doilea Templu.

Lucrările au durat mai bine de un deceniu și au fost coordonate de Autoritatea Israeliană pentru Antichități (IAA), în parteneriat cu organizația City of David, care administrează parcul național unde se află drumul, potrivit publicației Greek Reporter.

Drumul, care fusese acoperit de moloz și fiind pe jumătate distrus, a fost reabilitat.

Arheologii au reușit să scoată la lumină întregul traseu pavat cu piatră, iar descoperirile dezvăluie viața religioasă și cotidiană de acum 2.000 de ani.

A truly historic moment - the newly opened Pilgrimage Road at the City of David is welcoming visitors for the first time in nearly 2,000 years.



This stone-paved path once carried pilgrims from the Pool of Siloam up to the Temple Mount for Passover, Shavuot, and Sukkot, alive… pic.twitter.com/U8q2DuGfRU — Embassy of Israel to the USA (@IsraelinUSA) January 29, 2026

Cercetătorii au descoperit oale de gătit, lămpi cu ulei și monede de bronz

Concret, cercetătorii au descoperit sute de artefacte în timpul săpăturilor, inclusiv monede și o masă de cântărire, care indică rolul drumului atât în ​​viața religioasă, cât și în cea comercială.

Sub suprafață, a fost descoperit și un antic canal de drenaj.

Dovezile sugerează că rebelii evrei au folosit tunelul în timpul Marii Revolte. Din pasaj au fost recuperate obiecte precum oale de gătit, lămpi cu ulei, monede de bronz și chiar o sabie de legionar roman.

David Friedman, fost ambasador al SUA în Israel, a declarat că descoperirea este una dintre cele mai importante din lume, considerând-o un sprijin istoric puternic pentru acuratețea Bibliei.

Mai mulți oficiali de rang înalt au participat la inaugurare

Inaugurarea noului drum a avut loc în septembrie 2025, în cadrul unei ceremonii la care au participat mai mulți oficiali de rang înalt, printre aceștia numărându-se și premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a subliniay legătura istorică a poporului evreu cu Ierusalimul și a promis că orașul va rămâne unit.

Și secretarul de stat american Marco Rubio a participat la eveniment și a declarat că situl reprezintă un exemplu extraordinar de patrimoniu comun.

Anunțul redeschiderii drumului antic a fost făcut de cele două instituții printr-un mesaj comun pe rețelele sociale.

În anunț, evenimentul este descris drept un moment istoric așteptat de aproape două milenii.