O groapă comună din Iordania oferă „o perspectivă rară” despre Ciuma lui Iustinian, cea mai veche pandemie cunoscută

Imagine cu caracter ilustrativ: Foto: Getty Images

O echipă de cercetători condusă de SUA a verificat primul mormânt comun din zona mediteraneană al celei mai vechi pandemii cunoscute din lume, oferind noi detalii despre Ciuma lui Iustinian, care a ucis milioane de oameni în Imperiul Bizantin între secolele al VI-lea și al VIII-lea. Constatările, publicate în revista Journal of Archaeological Science, oferă ceea ce cercetătorii consideră a fi o perspectivă rară asupra mobilității, vieții urbane și vulnerabilității cetățenilor afectați de boală, scrie The Guardian.

ADN-ul prelevat de la cadavrele din groapa comună din Jerash, în Iordania modernă, arată că mormântul a reprezentat „un singur eveniment mortuar”, în loc de creșterea normală, treptată în timp, specifică unui cimitir tradițional, potrivit echipei care anul trecut a identificat „Yersinia pestis” drept microbul care a cauzat ciuma.

Noua cercetare s-a concentrat pe victime, pe modul în care trăiau, pe susceptibilitatea lor la boală și pe motivele pentru care se aflau în Jerash, un centru comercial regional și epicentrul pandemiei care a făcut ravagii între anii 541 și 750 d.Hr.

„Poveștile anterioare au identificat organismul ciumei. Situl Jerash transformă acel semnal genetic într-o poveste umană despre cine a murit și cum a trecut un oraș prin criză”, a declarat Rays Jiang, autorul principal al studiului și profesor asociat în cadrul departamentului de științe globale, de mediu și genomice ale sănătății din cadrul Universității din Florida de Sud.

„Pandemiile nu sunt doar evenimente biologice, ci sunt evenimente sociale. Prin corelarea dovezilor biologice din cadavre cu contextul arheologic, putem vedea cum bolile au afectat oamenii reali în contextul lor social și de mediu. Acest lucru ne ajută să înțelegem pandemiile din istorie ca evenimente trăite legate de sănătatea umană, nu doar ca focare înregistrate în text”, spune ea.

O echipă multidisciplinară de arheologi, istorici și experți geneticieni de la Universitatea din Florida de Sud, Universitatea Atlantic din Florida și Universitatea din Sydney a realizat studiul, Jiang și cercetătorii săi analizând ADN-ul extras din dinți.

Ei au descoperit o gamă demografică diversă de victime, ceea ce, spune ea, „arată că o populație în mare parte mobilă era unită și practic blocată în același loc din cauza bolii, similar modului în care călătoriile s-au oprit în timpul pandemiei de Covid”.

„Oamenii se mișcă. Sunt trecători și vulnerabili și, în mod normal, sunt deranjați, dispersați. Aici, au fost aduși împreună de criză”, a spus Jiang, adăugând că pandemiile antice au prosperat în orașe dens populate, modelate de călătorii și de schimbările de mediu.

Săpăturile au dezvăluit că peste 200 de persoane au fost îngropate în mormântul hipodromului din Jerash, cunoscut sub numele de „Pompeii din Orientul Mijlociu” datorită ruinelor sale greco-romane conservate. Jiang a spus că erau un amestec de bărbați și femei, tineri și bătrâni, „oameni în floarea vârstei și adolescenți”.

„Pe vremea aceea existau sclavi, mercenari, tot felul de oameni, iar datele noastre sunt în concordanță cu faptul că aceasta era o populație tranzitorie. Nu este un lucru nou”, a continuat ea.

Jiang a spus că studiul a scos la iveală alte paralele cu pandemii mai moderne, în special Covid, respinsă de Donald Trump la începuturile sale drept „o farsă”.

„Există o întreagă școală de gândire care spune că prima pandemie nu a avut loc. Negaționiștii susțin că, dacă te uiți la datele recensământului, populația nu s-a prăbușit precum la Moartea Neagră, dacă te uiți la urmărirea economică, nu vezi nimic, dacă studiezi hărțile densității locuitorilor nu vezi nicio perturbare. Și, în plus, nimeni nu găsise o groapă comună”, a spus ea.

„Dar prima epidemie este de fapt mult mai ușor de deslușit decât Covid. Avem Yersinia pestis ca microb, avem o groapă comună și cadavre, dovezi concrete că s-a întâmplat. Dacă societatea sau instituțiile s-au prăbușit este o chestiune separată. Poți avea o boală care se răspândește fără a fi nevoie de o revoluție, o revoltă, o schimbare de regim pentru a dovedi că a avut loc”, a mai spus cercetătoarea.