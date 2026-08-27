Un fost bancher al Deutsche Bank a recunoscut că a furat peste 600.000 de euro din conturilor clienților

Un fost bancher al Deutsche Bank a recunoscut că a furat peste 600.000 de euro din conturilor clienților. FOTO: Getty Images

Un fost angajat al Deutsche Bank a declarat marți, în fața unei instanțe din Frankfurt, că se consideră vinovat că a furat peste 600.000 de euro din conturilor clienților, în perioada în care ocupa funcția de șef al diviziei de private banking din cadrul sucursalei emblematice a băncii, scrie Reuters.

Recunoașterea vinovăției pentru cele 21 de tranzacții a avut loc în prima zi a procesului, într-un dosar privind o fraudă descoperită de Deutsche Bank anul trecut la o sucursală aflată la baza sediului global al instituției.

„Am lucrat ani de zile într-o profesie în care încrederea este singurul capital adevărat. Am abuzat de această încredere. Sunt vinovat pentru fiecare dintre aceste tranzacții”, a declarat inculpatul într-o declarație citită de avocatul său, Constantin Schmid.

Bărbatul lucra la Deutsche Bank din 2008. El a transferat o mare parte din bani într-un cont de brokeraj și a pierdut o sumă importantă în urma unor investiții speculative.

Acesta a transmis, prin intermediul avocatului său, că a recurs la fraudă pe fondul creșterii cheltuielilor familiei și că a intenționat permanent să restituie banii.

Deutsche Bank a precizat că puținii clienți afectați au fost despăgubiți integral.

„Deutsche Bank regretă acest incident și a încetat imediat raporturile de muncă cu angajatul implicat. De atunci, banca și-a consolidat și mai mult mecanismele de control existente și a intensificat gradul de conștientizare cu privire la astfel de scheme de fraudă în întreaga rețea de vânzări și sucursale, prin măsuri specifice”, a transmis banca.