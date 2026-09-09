Un fost bancher elvețian de rang înalt a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru o mită de 100 de milioane de dolari

Pierre Mirabaud a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru o mită de 100 de milioane de dolari. FOTO: Profimedia Images

Un fost partener al băncii private elvețiene Mirabaud & Cie, care a condus în trecut principala organizație de lobby a sectorului bancar din Elveția, a recunoscut că a plătit mită în valoare de zeci de milioane de dolari. Marți, acesta a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, scrie Reuters.

Procurorii federali elvețieni susțin că fostul partener al băncii, Pierre Mirabaud, a făcut sute de plăți în valoare totală de 82,3 milioane de franci elvețieni (101,7 milioane de dolari) către un oficial guvernamental din Kuweit, între 2000 și 2012. În schimb, oficialul ar fi adus băncii afaceri în valoare de 595,2 milioane de dolari, potrivit rechizitoriului.

"Era conștient de riscurile asociate acestor plăți și a acceptat posibilele consecințe în cazul în care acest risc s-ar fi materializat", se arată în document despre Mirabaud, în vârstă de 77 de ani. Acesta a condus Asociația Bancherilor Elvețieni între 2003 și 2009.

Procesul desfășurat la Tribunalul Penal Federal din Bellinzona, Elveția, a durat doar aproximativ jumătate de zi.

Mirabaud s-a retras din bancă în 2009, dar a continuat să lucreze ca și consultant până în 2012. Potrivit rechizitoriului, acesta a recunoscut principalele fapte prezentate în dosarul privind corupția și spălarea banilor.

Avocatul său, Saverio Lembo, a declarat că pedeapsa de doi ani cu suspendare reflectă cooperarea lui Mirabaud cu autoritățile pe parcursul anchetei, care s-a desfășurat pe o perioadă îndelungată.

Procurorii au invocat vârsta și cooperarea lui Mirabaud

În Elveția, infracțiunile de corupție și spălare a banilor pot fi sancționate cu amendă sau cu până la cinci ani de închisoare. Procurorii au cerut însă o pedeapsă de doar 24 de luni, invocând vârsta lui Mirabaud, lipsa condamnărilor anterioare și cooperarea sa cu anchetatorii.

În general, în Elveția, pedepsele sunt suspendate atunci când autoritățile consideră că nu există un risc ca infracțiunea să fie repetată.

Fondată în 1819, la Geneva, banca Mirabaud este una dintre cele mai vechi bănci private din Elveția și este condusă în prezent de a șaptea generație a familiei fondatoare.

Autoritatea elvețiană de supraveghere a piețelor financiare, FINMA, a anunțat în 2024 că a confiscat 12,7 milioane de franci elvețieni reprezentând profituri obținute ilegal de bancă, în urma unor încălcări ale legislației piețelor financiare și a obligațiilor privind prevenirea spălării banilor.

Autoritatea a precizat că investigația a vizat relații de afaceri care, la un moment dat, reprezentau aproape 10% din totalul activelor administrate de bancă și care aveau legătură cu un om de afaceri acuzat de evaziune fiscală, care între timp a decedat. FINMA nu a dezvăluit identitatea persoanelor implicate.

La momentul respectiv, Mirabaud a declarat că a cooperat pe deplin cu FINMA pentru soluționarea cazului, despre care banca a spus că "încheie socotelile cu trecutul".