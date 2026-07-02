Un grup rebel de catolici l-a sfidat pe Papa Leon și a hirotonit 4 episcopi. Suveranul Pontif i-a amenințat cu excomunicarea

6 minute de citit Publicat la 11:24 02 Iul 2026 Modificat la 12:02 02 Iul 2026

SSPX a fost fondat în 1970 în Elveția de arhiepiscopul Marcel Lefebvre, un prelat francez. Foto: Profimedia Images

Un grup rebel de catolici tradiționaliști l-a sfidat în mod direct pe Papa Leon și a hirotonit patru noi episcopi fără acordul suveranului pontif. Societatea ultraconservatoare Sfântul Pius al X-lea a afirmat că prin acest gest apără credința catolică și a ignorat ultimul apel lansat de papă să se răzgândească. Vaticanul avertizat anterior că cei patru episcopi vor fi excomunicați, relatează Associated Press.

Societatea Sfântul Pius al X-lea (SSPX), care se opune reformelor din Biserica Catolică, a organizat ceremonia religioasă, ce a durat cinci ore, la seminarul său din Écône, Elveția, în pofida unui ultim apel lansat de Papa Leon pentru anularea evenimentului.

Într-o scrisoare transmisă marți, Suveranul Pontif american a avertizat că hirotonirea unor episcopi fără aprobarea sa reprezintă „un păcat de o gravitate extremă”, care va dăuna, în cele din urmă, chiar credincioșilor lor.

Secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, a mers și mai departe, afirmând că gestul „este un act schismatic”, care atrage excomunicarea, deși a precizat că nu știe când și în ce mod aceasta va fi confirmată oficial de Sfântul Scaun.

O provocare majoră pentru Papa Leon

Gestul SSPX reprezintă o criză pentru Papa Leon al XIV-lea, care și-a făcut din refacerea unității Bisericii și reconcilierea cu tradiționaliștii una dintre prioritățile sale.

SSPX este o provocare serioasă pentru Vatican deoarece funcționează ca o structură paralelă, promovând o interpretare ultraconservatoare a catolicismului.

Potrivit propriilor statistici, organizația are în prezent șase episcopi, 751 de preoți, 264 de seminariști în cinci seminarii, 145 de frați călugări, 88 de oblați și 250 de călugărițe din 50 de naționalități.

Potrivit dreptului canonic, consacrarea unui episcop fără mandat papal atrage cea mai severă sancțiune din Biserica Catolică: excomunicarea automată atât a episcopilor consacrați, cât și a celui care oficiază ceremonia. Totodată, gestul este considerat un act schismatic, reprezentând o ruptură deliberată a unității Bisericii.

Sfântul Scaun nu transmis un punct de vedere oficial după evenimentul organizat de SSPX și nu este clar dacă va confirma oficial excomunicările sau va aplica alte sancțiuni. SSPX a recunoscut miercuri seară, într-un comunicat, că ceremonia nu a avut aprobarea papei.

„Sunt în același timp trist și fericit”

Clopotele au răsunat în valea alpină acoperită de ceață în timp ce sute de preoți au înaintat doi câte doi spre altarul amenajat sub un cort, atât la începutul, cât și la sfârșitul ceremoniei.

Aproximativ 16.500 de credincioși, adepți ai Liturghiei tradiționale în limba latină, au participat la eveniment. Aceștia au stat ore întregi pe un câmp, în ploaie torențială, alături de copiii lor, atât de numeroși încât organizatorii nu au putut să-i numere.

Liturghia, marcată de veșminte de catifea ornamentate cu fir auriu, cântări gregoriene și tămâie, a fost transmisă în direct pe canalul de YouTube al fraternității, cu explicații simultane în mai multe limbi.

Organizarea impecabilă a ceremoniei a demonstrat influența internațională a SSPX și atracția pe care o exercită asupra catolicilor tradiționaliști, conservatori, care se tem de lumea modernă, în ciuda statutului său schismatic și a izolării față de Biserica Catolică oficială.

La începutul slujbei, un preot a citit o declarație prin care hirotonirile erau justificate drept o „datorie sacră” și în care erau respinse sancțiunile canonice.

„Considerăm că orice pedeapsă sau cenzură aplicată ca urmare a acestui pas nu va avea nicio valoare”, a afirmat acesta.

În timpul ritualului, episcopul Alfonso de Galarreta, el însuși excomunicat după ce a fost hirotonit fără acordul papei în 1988, și-a pus mâinile pe capul fiecăruia dintre cei patru noi episcopi. Gestul simbolizează transmiterea Duhului Sfânt de la un episcop la altul și evocă gestul lui Hristos față de apostoli.

După ce au primit mitra, mănușile și cârja episcopală, cei patru noi episcopi au trecut prin mulțime, binecuvântând credincioșii.

În ciuda controverselor, întreaga ceremonie a avut atmosfera unei mari sărbători. Site-ul fraternității afișa de mai multe zile un cronometru cu numărătoare inversă până la consacrări, iar participanții au primit șepci inscripționate cu logo-ul „Econe2026”.

Mai mult, cei înscriși la eveniment au putut cumpăra un set comemorativ de vinuri, intitulat „Cuvee des Sacres”, la prețul de 75 de franci elvețieni. Cutia conținea vinuri Pinot Noir, Syrah, Petit Arvine și Fendant, fiecare sticlă având o etichetă reprezentând o mitră episcopală, un inel, o cruce sau o cârjă episcopală.

Pe câmpul unde a avut loc ceremonia au fost călugărițe zâmbitoare, preoți care făceau fotografii, tineri care distribuiau apă îmbuteliată, agenți de securitate îmbrăcați în negru și voluntari în veste portocalii.

În timpul ploii, preoții au împărtășit credincioșii sub umbrele galbene și albe, culorile Sfântului Scaun.

Arlina Onglao, o agentă de turism în vârstă de 71 de ani din Filipine, a spus că a dorit să participe la acest „eveniment istoric” și că nu este preocupată de perspectiva excomunicării episcopilor.

„Nu cred că acest lucru îi va speria pe vreunul dintre noi. Eu, una, nu mă tem. Simt că mă aflu pe un drum mai sigur spre cer”, a declarat ea, adăugând că Vaticanul „și-a pierdut credibilitatea”.

Wulfran Lindzondzo, cercetător medical în vârstă de 42 de ani, originar din Gabon și stabilit în Franța, a spus că dorește să „redescopere tradiția” prin intermediul fraternității.

„Sfântul Părinte nu este cu adevărat de acord cu acest lucru, dar mă rog ca autoritățile de la Roma să accepte într-o zi întoarcerea la tradițiile Bisericii”, a afirmat el înainte de începerea Liturghiei.

Eduardo Limón, din Ciudad Juárez, Mexic, a regretat că Papa Leon a cerut în ultimul moment anularea consacrărilor.

„Mă rog ca Dumnezeu să-l lumineze pentru a înțelege că fraternitatea este o instituție care a apărat credința. Sunt în același timp trist și fericit. Trist pentru că Roma refuză din nou să accepte că tradiția este singura speranță pentru credință. Și fericit pentru că părintele superior (Pagliarani) a spus cu curaj că vom merge înainte cu consacrările”, a spus acesta.

Mulți catolici care nu au participat la eveniment, inclusiv conservatori și tradiționaliști, au condamnat însă hirotonirile, considerându-le un act grav de nesupunere care afectează unitatea Bisericii.

„Nu poți sluji tradiției în timp ce nesocotești Biserica și autoritatea ei”, a declarat părintele Robert Gahl, specialist în etică la Universitatea Catolică din America.

O dispută veche de decenii

Societatea Sfântul Pius al X-lea a fost înființată de arhiepiscopul francez Marcel Lefebvre, ca reacție la reformele adoptate de Conciliul Vatican II.

Între altele, lucrările Conciliului, desfășurate în anii 1960, au schimbat radical relațiile Bisericii Catolice cu celelalte confesiuni creștine, cu evreii și cu adepții altor religii și au permis celebrarea Liturghiei în limbile naționale, nu doar în latină.

În 1988, Lefebvre a hirotonit patru episcopi fără acordul papei. Vaticanul i-a excomunicat imediat pe Lefebvre și pe cei patru episcopi și a calificat hirotonirile drept „act schismatic”.

În 2009, Papa Benedict al XVI-lea a ridicat excomunicările, însă SSPX nu are nici în prezent un statut canonic recunoscut în cadrul Bisericii Catolice.

Fraternitatea acuză conducerea Bisericii că s-a îndepărtat de adevărata credință prin erezii și erori doctrinare și susține că doar ea păstrează autentică învățătura lui Hristos. Organizația și-a justificat noile consacrări invocând o „stare de necesitate” pentru a putea sluji credincioșilor săi.

Cei patru noi episcopi sunt Pascal Schreiber (Elveția), Michael Goldade (Statele Unite), Michel Poinsinet de Sivry (Franța) și Marc Hanappier (Franța).

Superiorul general al SSPX, părintele Davide Pagliarani, a declarat în predica sa că noile consacrări sunt necesare pentru mântuirea sufletelor și că, paradoxal, ele sunt făcute și în slujba Papei Leon și a Bisericii.

„Suntem acuzați că nu respectăm papa. Dar tocmai pentru că îl iubim pe papă ca vicar al lui Hristos și cap al Bisericii nu vrem să-l mai vedem umilit, de partea unor falși păstori care reprezintă religii false”, a spus acesta.

Credincioșii catolici care participă la slujbele SSPX nu sunt sancționați canonic, însă pot participa și la Liturghii în limba latină celebrate de preoți aflați în comuniune cu Vaticanul.