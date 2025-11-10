Un italian s-a dus la poliţie şi a cerut să fie arestat. A mărturisit că avea de gând să-i facă ceva rău soției lui

Carabinierii au verificat prin intermediul bazei de date, că în noaptea precedentă, femeia ceruse ajutor poliției, deoarece fostul ei soț venise acasă la ea de două ori. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un bărbat de 48 de ani din Italia s-a prezentat la o secție de poliţie din Napoli şi le-a spus: „Dacă nu mă arestați, îmi ucid soția”. Acesta le-a mărturisit carabinierilor că a căutat-o pe fosta parteneră acasă şi că nu a găsit-o şi că, dacă nu îl arestează, o va ucide.

Poliţiştii au contactat-o imediat pe soţia acestuia, o femeie în vârstă tot de 48 de ani, care din fericire a răspuns imediat la telefon şi i-a ajutat pe carabinieri să înţeleagă situaţia. S-a declanşat imediat planul de urgenţă valabil pentru astfel de cazuri, iar femeia a fost contactată și pusă sub protecție, relatează Fanpage.

Cei doi s-au despărțit în 2023, iar doi ani mai târziu, în martie 2025, au divorţat legal. Dar, după ce relația s-a încheiat, bărbatul a început să o hărțuiască, atât pe ea cât şi pe cei doi copii ai lor, unul în vârstă de 19 ani și celălalt minor cu dizabilități severe.

Bărbatul în vârstă de 48 de ani s-a prezentat în mod repetat la casa ei şi la magazinul unde aceasta lucra, iar femeia a fost obligată să-și schimbe programul de lucru și rutina, chiar oprind interfonul și schimbându-și numărul de telefon de acasă.

În acel moment, bărbatul în vârstă de 48 de ani a continuat atacurile online, și-a creat mai multe conturi pe reţelele sociale și conturi de e-mail, ameninţând-o pe fosta parteneră, dar şi pe sora ei, pe tatăl ei și chiar pe copiii lor, care, în opinia sa, se făceau vinovați pentru că îşi apărau mama.

Carabinierii au verificat apoi, prin intermediul bazei de date, că în noaptea precedentă, femeia ceruse ajutor poliției, deoarece fostul ei soț venise acasă la ea de două ori. Bărbatul îi scrisese, de asemenea, mai multe mesaje fiului său de 19 ani, inclusiv o ameninţare clară: „O voi sfâșia în bucăți”. Tânărul se întâlnise cu tatăl său și fusese atacat de acesta, fusese lovit de mai multe ori cu cârja pe care bărbatul de 48 de ani, care are o problemă de mobilitate, o folosea pentru a se deplasa.

După aceste incidente, femeia a depus o plângere în acea după-amiază şi, probabil, tot din acest motiv, nu se afla acasă când fostul ei iubit s-a întors, cu puțin timp înainte de a pleca spre secția de poliție. Bărbatul a fost reţinut, iar judecătorul a decis ca să fie arestat.