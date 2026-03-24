Un jucător la loto a pierdut un câștig de 1,5 milioane de euro pentru că, fără să-și dea seama, casierul i-a furat biletul

Un jucător la loto din Germania a ratat un câștig uriaș, după ce a fost înșelat chiar de angajatul care i-a verificat biletul. Deși câștigase aproape 1,5 milioane de euro, omul nu va mai putea recupera suma, scrie Bild.

Totul a început într-o benzinărie din apropiere de München, unde funcționa și un punct de validare loto. Clientul a mers să își verifice biletul, fără să bănuiască faptul că este câștigător. Casierul a văzut însă suma importantă, dar i-a spus că nu a câștigat nimic și a păstrat biletul.

Planul era simplu: un coleg urma să ridice premiul de la sediul central al loteriei. După câteva luni, unul dintre ei s-a prezentat pentru a încasa banii.

Frauda a fost descoperită chiar în momentul verificărilor finale. Angajații loteriei au devenit suspicioși în timpul discuției cu presupusul câștigător și au decis să verifice mai atent situația. Așa au descoperit că persoana care cerea banii lucra chiar la agenția unde fusese depus biletul.

Mai mult, sistemul de securitate a arătat că biletul nu îi aparținea, deoarece angajații au coduri speciale care nu apăreau pe acel tichet. Dacă ar fi trimis pe altcineva să ridice premiul, spun anchetatorii, existau mari șanse ca înșelătoria să nu fi fost depistată.

Între timp, adevăratul câștigător nu a fost identificat. Fără biletul original, acesta nu poate dovedi că este proprietarul premiului și, practic, pierde definitiv suma.

Angajatul implicat în fraudă a fost judecat și a recunoscut fapta. A primit o pedeapsă de 15 luni de închisoare cu suspendare.