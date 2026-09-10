Un jurnalist a fost numit rege al unei monarhii din Uganda. Familia a criticat decizia: „Suntem pur și simplu foarte dezamăgiți”

Fostul rege Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi al IV-lea, la 18 ani. Foto: Profimedia Images

Un prezentator de știri a fost numit miercuri, în mod neașteptat, următorul monarh al Regatului Tooro din Uganda, după moartea fostului rege, luna trecuă. Fostul rege avea 34 de ani și era cunoscut sub numele de „regele băiat”, din cauza ascensiunii sale pe tron încă din copilărie, scrie CNN.

Un comitet de selecție din Tooro a anunțat alegerea lui Edward Rukidi Kijanangoma ca prinț moștenitor. Kijanangoma este văr al regretatului rege, prezentator de știri și redactor la postul de radio de stat Uganda Broadcasting Corporation.

Încoronarea ar putea avea loc chiar săptămâna aceasta pentru a-i succeda lui Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi al IV-lea, care va fi înmormântat sâmbătă, funeralii la care se așteaptă să participe zeci de mii de persoane, într-un oraș îndepărtat de lângă granița cu Congo. Regele Oyo era necăsătorit în momentul morții sale din cauza cancerului. Evenimentul i-a întristat pe mulți dintre cei care l-au văzut crescând și devenind un lider iubit al regatului.

Tooro este unul dintre cele cinci regate tradiționale recunoscute de guvernul Ugandei, deși nu are nicio suveranitate formală.

Președintele Ugandei, Yoweri Museveni, a afirmat că Oyo a lăsat în urmă un moștenitor tânăr, născut în afara căsătoriei, dar comisia din Tooro a trecut cu vederea acest aspect atunci când l-a ales pe Kijanangoma.

Alegerea prezentatorului a avut, probabil, scopul de a atrage tradiționaliștii care doresc continuitate și pe cei care se opun unui alt copil pe tron. Totuși, decizia s-ar putea dovedi controversată și ar putea provoca o contestație în justiție dacă adepții bisericii Oyo se simt alienați de această decizie.

Alegerea a fost imediat respinsă de cea mai apropiată rudă a sa.

„Suntem pur și simplu foarte dezamăgiți. Sincer, pentru mine este foarte dramatic, încercând să aducă diviziune și tulburare”, a declarat Ruth Komuntale, sora lui Oyo, într-un interviu pentru postul local de televiziune NBS.

Ea a spus că testamentul scris al lui Oyo „a precizat clar” că a lăsat un moștenitor.

Oyo a fost încoronat în 1995, la vârsta de 3 ani, după moartea tatălui său. Era un copil curios, îmbrăcat în robe colorate, iar mii de supuși îl adorau.

La încoronare a trecut printr-o serie de ritualuri tribale și a fost condus în cimitirul regal pentru a îndeplini ritualul de majorat: a aruncat cu succes nouă boabe de cafea în mormântul tatălui său.

Oyo a obținut imediat titlul neoficial de cel mai tânăr rege din lume, o figură fascinantă chiar și pentru liderii mondiali care i-au fost prezentați la evenimente naționale, inclusiv Nelson Mandela din Africa de Sud. Copilul a fost îndrumat de regenți numiți de regat până când a devenit adult, la 18 ani.

Liderul libian Moammar Gadhafi s-a împrietenit cu familia regală Tooro ca și cum ar fi făcut parte din familia sa extinsă. Gadhafi a făcut mai multe călătorii în Uganda și i-a susținut pe Oyo și pe regina mamă ani de zile înainte de moartea sa, în octombrie 2011.

Regatele tradiționale ale Ugandei au fost interzise după independența față de dominația colonială britanică de către un președinte republican care a declarat că dorește să unifice țara, dar au fost restaurate în 1993. Deși nu au autoritate politică și nu au voie legal să se implice în politică partizană, monarhii exercită autoritatea ca gardieni ai culturii tribale.