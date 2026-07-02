Un lăstar al celebrului arbore Sycamore Gap a fost furat de pe domeniul unui castel, la doar câteva luni după ce a fost plantat

Aflat lângă Zidul lui Hadrian, "copacul lui Robin Hood", înainte de a fi tăiat ilegal în septembrie 2023. Sursa foto: Getty Images

Un lăstar din "Sycamore Gap Tree", un arţar din nordul Angliei cu o vechime de cel puţin două secole, a fost furat de pe domeniul unui castel la câteva luni după ce a fost plantat, relatează The Guardian. Poliția din Cumbria și National Trust cer sprijinul populației pentru găsirea arborelui, după ce acesta a dispărut din parcul Castelului Wray. "Nu a fost pur și simplu smuls din pământ fără grijă – cineva a știut foarte bine ce face", a subliniat un oficial în cadrul unui interviu.

La doar câteva luni după ce fusese plantat pe domeniul unui castel din Cumbria, un puiet obținut din celebrul "Sycamore Gap Tree" a fost furat.

Angajații Castelului Wray cred că furtul a fost comis intenționat. Jez Westgarth, director adjunct al National Trust pentru Cumbria și Lancashire, a declarat pentru BBC că puietul a fost, cel mai probabil, furat pentru a fi replantat în altă parte.

"Nu a fost pur și simplu smuls din pământ fără grijă – cineva a știut foarte bine ce face", a spus acesta.

"Copacul lui Robin Hood", aşa cum era cunoscut arţarul vechi de cel puţin două secole, era unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți copaci din Regatul Unit. Acesta a fost tăiat ilegal, fără un motiv aparent, într-o noapte furtunoasă din septembrie 2023. În primăvara anului trecut a fost prezentată în instanţă filmarea în care este tăiat "Sycamore Gap Tree", care se afla lângă Zidul lui Hadrian din Northumberland. Arţarul a devenit cunoscut după ce a apărut într-o scenă din filmul "Robin Hood: Prince Of Thieves", cu Kevin Costner.

În iulie 2024, Daniel Graham și Adam Carruthers au fost găsiți vinovați pentru tăierea ilegală a copacului și condamnați la peste patru ani de închisoare.

După distrugerea arborelui, National Trust a colectat semințe de la copacul, care avea cel puțin 100 de ani. Din acestea au fost obținuți cu succes 49 de puieți, ce urmau să fie plantați în diferite zone ale țării ca "simboluri ale speranței".

Grădini și situri istorice din întreaga țară au dorit să primească unul dintre puieții proveniți din celebrul arbore Sycamore Gap, unul dintre acestea înregistrând peste 500 de solicitări. Cu toate acestea, unul dintre puieți a fost furat de pe domeniul pitoresc al Castelului Wray, din comitatul Cumbria, unde fusese plantat în aprilie anul acesta.

Reprezentanții National Trust au transmis că sunt "întristați" de furtul de la Castelul Wray și au făcut apel la populație să ofere orice informație care ar putea ajuta la recuperarea arborelui.

Laura Lee, manager general al National Trust pentru regiunea Lake District, a declarat: "Suntem șocați și întristați că un puiet provenit din arborele Sycamore Gap, oferit Parcului Național Lake District și plantat la Wray în aprilie 2026, a fost furat.

Crescut din semințele adunate de la îndrăgitul arbore de pe Zidul lui Hadrian, tăiat ilegal în 2023, acesta era unul dintre cei 15 puieți plantați în parcurile naționale din Regatul Unit ca simbol al speranței și al rezilienței în unele dintre cele mai valoroase peisaje protejate".

Laura Lee a adăugat că puietul a contribuit și la promovarea unei inițiative dedicate persoanelor afectate de demență și celor care trec prin doliu, derulată de National Trust.

Poliţiştii din Cumbria a precizat că furtul ar fi avut loc în perioada 9 - 16 iunie și le solicită tuturor celor care au vizitat Castelul Wray și domeniul acestuia în acea perioadă să ofere orice informație relevantă.

Puieții proveniți din Sycamore Gap au fost plantați în mai multe locuri cu o puternică încărcătură simbolică. Printre acestea se numără un sit care comemorează dezastrul minier de la Minnie Pit, din Staffordshire, Tree Sanctuary din Coventry, unde trei adolescenți au inițiat un proiect de salvare a copacilor orașului, precum și Coton Orchard, din Cambridgeshire, în cadrul proiectului comunitar "Coton Loves Pollinators".