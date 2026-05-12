Un mare producător de snackuri schimbă ambalajele în alb-negru, din cauza crizei din Iran care afectează aprovizionarea cu cerneală

1 minut de citit Publicat la 13:46 12 Mai 2026 Modificat la 13:46 12 Mai 2026

Schimbarea are loc din cauza problemelor de aprovizionare cu un ingredient folosit la cerneala pentru ambalaje / sursă foto: Profimedia Images

Compania japoneză Calbee, cunoscută pentru chipsuri și snackuri, va folosi temporar ambalaje alb-negru pentru unele dintre cele mai populare produse ale sale, după ce conflictul din Iran a afectat aprovizionarea cu coloranți folosiți pentru ambalaje, scrie BBC.

Potrivit companiei, noile ambalaje vor apărea în magazinele din Japonia din data de 25 mai.

Compania a mai anunțat că 14 produse, inclusiv chipsuri și biscuiți cu creveți, vor fi ambalate în astfel de pungi, pentru o perioadă determinată.

Concret, schimbarea are loc din cauza problemelor de aprovizionare cu un ingredient folosit la cerneala pentru ambalaje.

Problemele au apărut după blocajele din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului.

Conflictul din Orientul Mijlociu a dus la creșterea prețurilor la petrol și gaze, dar și la dificultăți în aprovizionarea cu nafta, un produs derivat din petrol folosit la fabricarea cernelii și a plasticului.

„Această măsură este menită să contribuie la menținerea unei aprovizionări stabile cu produse”, au transmis reprezentanții companiei.

De altfel, prețurile la naftă în Asia aproape s-au dublat de la începutul conflictului, ceea ce a dus la creșterea costurilor pentru companiile din regiune.

Guvernul depune eforturi pentru „stabilizarea și rezolvarea oricăror dezechilibre și blocaje în aprovizionare”, a transmis secretarul șef adjunct al cabinetului japonez, Kei Sato.