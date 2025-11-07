Un medic a fost suspendat pentru 12 luni după ce ”a lins berea de pe colega sa”

Un medic acuzat că a turnat bere pe decolteul unei colege mai tinere înainte de a o linge și de a o atinge în zona sânilor a fost suspendat din profesie pentru o perioadă de un an, potrivit BBC.

Dr. Mark Johnson, care lucra la Spitalul West Suffolk la momentul incidentului, este acuzat și că ar fi trimis mesaje „jignitoare și sexual degradante” unei alte colege aflate la început de carieră.

Potrivit tribunalului, unele dintre aceste mesaje conțineau comentarii despre dimensiunea sânilor colegei și alte conotații sexuale.

Serviciul Tribunalului Medicilor Practicanți (MPT) a decis că o parte dintre acțiunile doctorului au constituit hărțuire sexuală și a dispus suspendarea lui din profesie pentru 12 luni.

Detalii din audiere

În cadrul audierilor, reprezentantul Consiliului Medical General (GMC) a susținut că Dr. Johnson ar trebui interzis definitiv în profesie. Totuși, potrivit concluziei MPT, „comportamentul său nu a fost repetitiv și nici nu a făcut parte dintr-un tipar de conduită prădătoare”, adăugând că medicul „este capabil de reabilitare”.

Tribunalul a fost informat că, între noiembrie 2018 și noiembrie 2019, medicul a trimis mesaje cu conținut sexual inadecvat unei colege, referindu-se și la alte persoane din cadrul spitalului.

Incidentul de la petrecerea de Crăciun

În timpul unei petreceri de Crăciun din decembrie 2022, Dr. Johnson i-ar fi mângâiat spatele unei colege, i-ar fi suflat fum de țigară electronică în față și ar fi sărutat-o. Ulterior, a fost acuzat că a turnat o parte din băutură pe decolteul colegei mai tinere și a lins lichidul de pe pielea ei.

Reprezentanții GMC au descris incidentul drept „o gravă încălcare a demnității” victimei, în timp ce MPT a concluzionat că gesturile medicului au fost motivate sexual și constituie hărțuire sexuală.

Tribunalul a stabilit că acțiunile lui Dr. Johnson, care lucrează acum la Spitalul Royal Sussex County, au fost „intenționate, serioase și cu motivație sexuală”. Deși s-a constatat că aptitudinea sa de a profesa este afectată, comisia de judecată a reținut că medicul „a dobândit o înțelegere reală a gravității faptelor sale” și a început „să adopte schimbări comportamentale durabile”.

Reacția spitalului

Dr. Richard Goodwin, director medical al West Suffolk NHS Foundation Trust, a declarat:

„L-am raportat pe Dr. Johnson către GMC după o anchetă internă, în urma unor sesizări privind o posibilă abatere sexuală. Suntem hotărâți să eliminăm orice formă de hărțuire sau abuz sexual la locul de muncă, promovând o cultură a deschiderii și transparenței, care nu tolerează comportamentele nedorite, dăunătoare sau inadecvate.”

Reprezentanții Spitalului Royal Sussex County au fost contactați pentru un punct de vedere.